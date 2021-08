Los hosteleros de Alicante estallan: "A nosotros no nos dejan abrir las barras, pero para las Fallas vale todo". EFE

La celebración de las Fallas en Valencia durante la primera semana de septiembre ha levantado ampollas entre determinados sectores empresariales alicantinos, quienes consideran que el Gobierno valenciano ha dispensado un trato preferente a estas fiestas mientras mantiene restricciones importantes de movilidad y aforo.

El presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), César Anca, considera que las celebraciones multitudinarias con las adecuadas medidas de seguridad "son bienvenidas", pero asegura que "es un contrasentido que en Valencia se permitan estas fiestas mientras los restaurantes tenemos prohibidas cosas como tener gente en la barra".

El Gobierno valenciano mantiene varias restricciones vigentes hasta el próximo 6 de septiembre. Dos de ellas afectan a derechos fundamentales: el toque de queda en 66 municipios de la región, entre ellos Valencia y Alicante, y las reuniones limitadas a diez personas. También se ha prohibido el ocio nocturno y se ha acotado el horario de los restaurantes: hasta las 00:30 horas, con la mitad de aforo en el interior.

Para Anca, es este último punto el que "no tiene absolutamente ningún sentido". "Llevamos con unas restricciones brutales todo este tiempo, y de repente aquí no ha oasado nada y se permiten actos que conllevan concentraciones de público. Y nosotros no podemos tener a alguien comiendo en la barra y con aforos de la mitad del local", agrega.

"Si la excusa de las restricciones es que sirven para controlar el flujo de personas es muy difícil de explicar que esas reglas no valen para los pasacalles y los desfiles, por ejemplo", añadió el presidente de ARA.

El chef reiteró que a él no le parece mal "que se celebre lo que sea siempre que esté controlado, y de hecho ha habido conciertos con bastante gente. Lo que no entendemos es que de buenas a primeras parece que todo vale". "Y esto no es una guerra entre Alicante y Valencia, es simplemente sentido común", concluyó.

Los hosteleros alicantinos no han sido los únicos que se han quejado de la celebración de las Fallas. La patronal hotelera Hosbec, con casi una treintenta de establecimientos en la provincia de Valencia, arremetió a finales de la semana pasada contra este evento al considerar que no iba a suponer un incremento de ocupación y sin embargo sí podía poner en riesgo la recuperación sanitaria.

Para los hoteles, la celebración de las Fallas "es un error" que "puede retrasar la eliminación de las restricciones, tan necesaria para la recuperación de la economía". El Gobierno valenciano, por su parte, ha modificado el reglamento para permitir determinados actos durante estas fiestas, como por ejemplo los desfiles.

