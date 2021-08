La hostelería denuncia que Ximo Puig oculta al comité de expertos que decide su cierre sin acta de reuniones

No existe un comité de expertos fijo que decida sobre las restricciones que han limitado los horarios de la hostelería y han cerrado el ocio nocturno de la Comunidad Valenciana porque el presidente, Ximo Puig, lo va cambiando. Esa es la respuesta que desde Presidencia se ha dado a Fernando Tomás Monzó, secretario de la Coordinadora de Ocio y Hostelería (CEOH) de la Comunidad Valenciana.

En concreto, en un escrito fechado el pasado 9 de agosto, la directora de gabinete de Ximo Puig, Esther Ortega, indica que "en el ejercicio de sus funciones, el presidente, si lo considera, puede reunirse con expertos de diferentes materias para poder escucharlos".

"En el caso que nos interesa", dice en referencia a la petición de la hostelería y el ocio, "es uno de esos supuestos. Nunca se ha formalizado, por tanto, la constitución oficial de un comité de expertos".

Y agrega: "Dada su naturaleza no oficial, sus reuniones no generan ningún tipo de documento administrativo. Es además un conjunto de expertos variable al que, en ocasiones, se pueden incorporar nuevas personas en función de las cuestiones de cada momento".

De hecho, en su web sobre coronavirus la Generalitat no habla de un "comité de expertos" como tal, sino de un grupo de "personas expertas" a las que va consultando y que, por algún motivo, Presidencia elude mencionar en su respuesta a la hostelería. Se puede revisar aquí.

Este escrito ha encendido al sector, cuyos principales representantes en Alicante, Lalo Díez por parte de la CEOH, Javier Galdeano por el ocio nocturno (Alroa) y César Anca por la restauración (ARA), comparecieron este lunes para calificar de "timo" la política de restricciones del Gobierno valenciano, al considerar que no está ajustado a criterios técnicos sino a la voluntad de sus políticos.

El presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante, César Anca, ha calificado de "inaudito" que "la Administración reconozca que no existe un comité de expertos fijo que decida sobre un asunto que está afectando a la economía de tantas familias". "Parece que el presidente se reúna con algún amigo a tomar una caña y decidir", ha añadido.

"Llevamos dos meses pudiendo trabajar, pero esto no se ha acabado ni mucho menos. Tenemos restricciones de aforo, de horarios y arrastramos año y medio de inactividad que pesa mucho", ha asegurado. En el caso del ocio nocturno, tiene que ajustarse a los horarios de la restauración, algo que lo ha colocado "al límite".

Las mismas fuentes indicaron que no descartan emprender acciones legales contra el Consell por lo que consideran un "criterio arbitrario" que "está limitando el derecho de mucha gente a trabajar".

Un sector hundido

La hostelería ha sido el sector más perjudicado desde que empezó la pandemia por las decisiones que se han tomado sobre la limitación de horarios y reuniones.

También es el eslabón más débil: la primera medida en la Comunidad Valenciana ante la escalada de contagios en la quinta ola fue prohibirla, y rebajar los horarios de los restaurantes hasta las 00:30 horas. Estas medidas se acaban de prorrogar hasta, como mínimo, el 6 de septiembre.

Los empresarios consideran que el Gobierno valenciano les está "criminalizando" sin tener "ninguna evidencia que respalde la decisión", e insisten en que el ocio nocturno es "clave para atajar fenómenos como el del botellón".

