Cierre del ocio nocturno en Alicante: "Parece que estás invitando a la gente joven al botellón"

La vicealcaldesa de Alicante Mari Carmen Sánchez critica el nuevo paquete de medidas anunciado por el presidente Ximo Puig para frenar el avance la cuarta ola de la pandemia. Entre ellas, de manera destacada, el cierre del ocio nocturno. "Entendemos que si los índices han aumentado habrá que tomar determinadas acciones, pero son las que han conseguido que el Covid esté aumentando".

Sánchez destaca el papel de la hostelería y el ocio nocturno como forma de tener la situación bajo control. "Al Ayuntamiento nos ayudaba muchísimo más tener el ocio abierto porque están todo el mundo sentado en las terrazas y es más fácil de controlar que se cumple con distancias y aforos".

¿Qué es lo que sucede cuando estos locales cierran a las 0:30 horas? Para Sánchez la respuesta está clara. "En el momento en que está todo cerrado, siendo verano y gente joven la que está contagiándose, ¿cómo vas a controlar? A las doce de la noche va a ser imposible mandar a la gente joven a casa. Estás casi, casi, invitándoles a que hagan botellón".

Y ahí Sánchez recalca los esfuerzos que se están aplicando para atajar el botellón pero, insiste en que "desgraciadamente, casi parece una invitación formal a la gente joven en pleno verano. Si cierras el ocio, la gente joven no va a entender que se tiene que ir a casa. No mientras no haya un toque de queda". La vicealcaldesa razona que "la gente joven está cansada de no poder salir. Y cuando cierra el ocio se van en manada a hacer botellón. Y lo seguirán haciendo por mucho que intentemos evitarlo. Ahí estarán las distintas policías para combatirlo".

Medidas de control

En sus críticas al Consell Sánchez pone énfasis en que no ve sentido al señalamiento al sector de la hostelería y el ocio nocturno. "Nos gustaría saber en qué se basa porque todos los informes y estudios que se han realizado durante año y medio no tienen evidencias de que sean los culpables de los contagios en materia de Covid".

Entre las demandas que realiza Sánchez está en "avanzar con la vacunación porque la Comunidad Valenciana va realmente retrasada respecto a otras comunidades autónomas. Pero, desde luego, no lastrar a quien lleva pagando los platos rotos desde año y medio, que son la hostelería y el sector del ocio".

Frente a ello contrapone la ejemplaridad en el cumplimiento de las normas hasta ahora en Alicante. "Todos los restaurantes de Alicante están cumpliendo con sus aforos, cumplen con sus distancias. Lo mismo que el sector del ocio. Y el que no cumpla, que se le sancione y que pague por ello. En el resto, Alicante ha demostrado ser una ciudad segura y responsable".

Pese a esas críticas al Consell, Sánchez concede que también queda camino por hacer desde el Ayuntamiento. "Algo no se está haciendo bien. Hasta ahora la policía local se ha hecho cargo y ha estado frenándolo y desalojando los sitios conflictivos que hemos tenido constancia. No es que no se haya hecho nada. El problema era en el momento en que cierran los locales de ocio, no antes, cuando toda la gente joven se desplazaba a hacer botellón".

Entre las nuevas medidas que piensa tomar de forma municipal, la vicealcaldesa valora la colaboración con la subdelegación del Gobierno. "Tuvimos una reunión de la Junta local de seguridad con la subdelegación del Gobierno en la que, por supuesto, las distintas policías se han coordinado para atajar el tema de los botellones".

Entre esa operativa se incluye el "control de acceso en las playas para evitar que se entren con botellas alcohólicas. La playa estará cerrada de 3 a 6 porque es el momento en que pasan las máquinas para la limpieza del arenal y los paseos. Y se incrementará el control de zonas que son susceptibles de hacer botellón".