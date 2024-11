Sarabia denuncia que la jornada no tenía que disputarse y critica la gestión de la DANA por parte de los políticos

"Este partido no tenía que haberse disputado, me parece triste". Así de categórico se mostró el entrenador del Elche, Eder Sarabia, tras la victoria de este sábado en Eibar. El técnico vasco, lejos de la euforia por situar a su equipo en zona de ascenso a Primera, centró el foco en la tragedia vivida esta semana en Valencia para enviar un nuevo mensaje de ánimo a los afectados y un duro reproche a la clase política.

"Nosotros nos dedicamos a una profesión que ayuda a generar ilusión y a abstraer a la gente de su realidad y de sus problemas, pero también somos personas. Hoy estábamos comiendo y todo lo que se veía en la televisión era drama", ha reflexionado el preparador vasco, con muy pocas ganas de hablar de lo sucedido durante el partido.

"Y encima, nosotros somos de la Comunidad, que lo que te pide el cuerpo es estar allí, alentar. No sé si necesitan más gente, mejor organizada", ha añadido el técnico, quien ha insistido en que se está viviendo en la región algo "tremendamente grave que lo estamos viendo de cerca". Sarabia entendió que la Copa se jugara "porque igual aún no éramos conscientes de la dimensión", pero no esta jornada de Liga.

El entrenador pasó a la carga contra los políticos, a los que acusó de "no estar a la altura que está demostrando la sociedad". "Por suerte, cuando vienen los problemas la sociedad española está a la altura, se solidariza, lo deja todo de lado y se pone al servicio de lo que necesita el compañero y la ciudadanía", ha declarado.

"Llevo muchos años sin votar porque no me representan en absoluto. Parece que el único objetivo que tienen es mandar y estar en la poltrona. Y ya está. El objetivo de los políticos es servir. Levantar el teléfono y ver qué necesita la ciudadanía y el país y no aprovechar el rédito político", ha argumentado el preparador vasco.

"Es una vergüenza y me quito el sombrero con las muestras de la gente de Valencia, de los pueblos de al lado y de toda España, que lo único que quieren es ayudar", ha apostillado el entrenador del Elche, que deseó que la tragedia sirva para que "reflexionen los que mandan".

"Y si no, igual hay que hacer algo la ciudadanía porque estos que nos representan y que están para servir hacen todo menos eso", ha valorado el entrenador, quien apenas ha respondido a un par de preguntas futbolísticas por "respeto" a los medios desplazados a Eibar, pero sin muchas ganas. "Esta victoria nos reafirma, sobre todo fuera de casa", ha sentenciado.

Homenaje

Antes del partido, Eibar y Elche, a iniciativa del club ilicitano, han saltado al campo de Ipurúa con la bandera de la Comunidad Valenciana en señal de apoyo, duelo y respeto por las víctimas de la DANA. Los jugadores de ambos equipos han entrado juntos portando la bandera y, posteriormente, han posado con ella ante los medios de comunicación gráficos.

Posteriormente, antes del inicio del partido se ha guardado un minuto de silencio, iniciativa que se repetirá esta jornada en todos los campos de Primera y Segunda.

El Elche está especialmente sensibilizado con la tragedia de Valencia y este pasado viernes anunció la campaña ‘Llenemos de solidaridad el Martínez Valero’, para colaborar con los afectados con una recogida de alimentos y bienes de primera necesidad, así como con una fila cero y la apertura de una grada solidaria para el partido ante el Almería cuya recaudación será destinada íntegramente a los damnificados.

Gesto del Hércules

El Hércules, aunque tarde, también reacciona a la ola de solidaridad del fútbol con los afectados por la DANA y ha comunicado este sábado que destinará la recaudación de la taquilla del partido ante el Villarreal B, que se disputará el 17 de noviembre, a las víctimas de la riada.

El club, a través de un comunicado, ha declarado este encuentro como "partido solidario" y destinará un espacio en la grada de Preferente Alta para que todos los que no puedan acudir al estadio realicen su donativo a un precio simbólico, si bien aclara que esta donación "no dará acceso" al campo el día del encuentro.

"Ascendimos de categoría llenando el Rico Pérez. Demostremos que podemos volverlo a hacer por una buena causa", señala el Hércules en su comunicado. Esta es la primera iniciativa solidaria del club con las víctimas de DANA, si bien varias de sus peñas y colectivos de aficionados y ex jugadores sí llevan organizando desde hace días recogidas de alimentos y bienes de primera necesidad.