Álex Collado: “No hay mejor sitio que Elche para demostrar lo que valgo”

A falta del clásico golpe de efecto sobre la bocina Christian Bragarnik, propietario del Elche, Álex Collado (Sabadell, 1999) es el gran refuerzo del club ilicitano en el mercado de verano. El talentoso jugador catalán, una de las perlas de la cantera azulgrana en los últimos años, era pretendido por medio fútbol español, pero el Elche supo tocar la fibra sensible para convencer al jugador de que su futuro pasaba por el Martínez Valero.

"Un jugador lo que quiere es sentirse valorado, querido e importante. Por eso estoy aquí", ha señalado el barcelonés, quien ha desvelado que una reunión con el propietario del club y con el entrenador fue determinante para apostar por el Elche.

"Quiero demostrar lo que valgo y no hay mejor sitio que aquí", reitera el jugador, para quien no será un problema mutar de piel y adaptarse al rol de equipo guerrero y sufridor del Elche.

"Sé lo que es el Elche porque desde que entré en el estadio la gente me lo transmite. Es un club luchador. Vengo del Granada, donde he crecido y madurado y será un buen año para mí y para el Elche", pronostica Collado, quien no oculta que sale del Barcelona por la "necesidad de seguir creciendo como futbolista".

El jugador, con capacidad para ocupar cualquier posición del medio campo, ha desvelado que Francisco le ha pedido que juegue en la banda derecha, pero con libertad para moverse por el centro. "Me puedo adaptar a cualquier posición, pero por la derecha y hacia centro puedo tener chut y último pase", explica Collado, quien admite tener ya "muchas ganas" de debutar ante su afición ante el Almería y aportar su "granito de arena".

"El equipo puede dar más"

Collado ha elogiado el nivel de la plantilla que ha confeccionado el Elche, a la que ve capacitada para lograr la permanencia y a partir de ahí "luchar por otros objetivos porque creo que el equipo puede dar más". El jugador, que renovó recientemente su contrato con el Barcelona hasta 2024, no quiere plantearse nada más allá de esta temporada.

"Estoy centrado ahora en el Elche, el año que viene ya se verá", señala el catalán, quien asegura que no supone ningún trauma abandonar la que fue su casa. "Todo el mundo quiere jugar en el Barcelona, pero si no me voy a sentir importante tendré que buscar minutos fuera", sentencia.

El talentoso jugador catalán, tras poner patas abajo el Johan Cruyff con el filial del Barça, quiere quitarse el mal sabor de boca del descenso con el Granada, al que llegó en el mercado de invierno, y demostrar en el Martínez Valero que puede regresar a la primera plantilla del Barcelona por la puerta grande.

"Nos hubiera gustado que viniera fichado, pero no ha sido posible", admite con pesar el presidente Joaquín Buitrago, consciente del potencial presente y futuro del jugador que el Elche ha logrado reclutar para su causa.

