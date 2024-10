Alicante acogerá un torneo del circuito ATP 29 años después y reunirá al segundo nivel de los mejores tenistas

Han tenido que pasar casi tres décadas para que Alicante vuelva al circuito tenístico internacional. Las míticas pistas de tierra batida del Montemar acogerán, del 17 al 34 de noviembre, el II ATP Montemar Challenger Ene Construcción, competición heredada de Málaga que aspira a consolidarse y echar raíces en Alicante.

El torneo repartirá 75.000 dólares en premios y contará con la presencia de jugadores de un ranquin a partir del puesto 75, aproximadamente, en la clasificación mundial.

El ATP Montemar Challenger, que concederá 75 puntos al ganador, se disputará en las modalidades de individuales y dobles (16 parejas) y contará con una fase previa, dos días antes del comienzo del cuadro final, en la que competirán 24 tenistas.

El cuadro final estará formado por 32 jugadores, de los que seis llegan de la previa y tres por invitación. Una de ellas será para un jugador del Montemar, posiblemente Iker Sevilla, y las otras dos para tenistas designados por la federación autonómica o la española.

Los partidos se disputarán a lo largo de todas las pistas del club, a excepción de los cuartos de final, semifinales y final, que se celebrarán en la cancha Iván Navarro, con capacidad entre 700 y 800 espectadores.

La entrada a las instalaciones del Club Atlético Montemar para presenciar el torneo será libre hasta el 21 de noviembre. De viernes a domingo, ya en la recta final del cuadro, se pondrá a la venta un abono de 25 euros para los socios del club y de 40 para el público en general.

El evento ha sido presentado este viernes en las instalaciones del Montemar por su presidente, José Pedro García, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, José Francisco Vicent.

El ATP Montemar Challenger aspira a consolidarse en Alicante como sede en unas fechas en las que no tendrá competencia directa en el circuito, ya que, para no solaparse con la Copa Davis, no se disputan los grandes abiertos internacionales.

La lista definitiva de participantes no se conocerá hasta tres semanas antes del torneo, si bien García pronosticó una representación importante de jugadores del ranquin ATP, "ya que es uno de los últimos Challenger del año y será su última opción de sumar puntos para entrar en el Abierto de Australia de enero".

"Nivel altísimo"

"El nivel deportivo va a ser altísimo. Vamos a tener jugando aquí a jugadores jóvenes que necesitan ahora puntos y que en un par de años van a estar entre los primeros del ranquin", afirman desde la organización.

El presupuesto del torneo se dispara al doble de lo que concede en premios e informó de que todos los participantes tendrán acceso durante esas fechas a las instalaciones del club "como muestra de hospitalidad". El objetivo de la organización es contar con una dotación de 200.000 dólares, "lo que supondría la consolidación en este circuito".

Vicent, por su parte, destacó la ilusión depositada por el Montemar para optar a la organización del torneo y añadió que a partir de ahora el objetivo debe ser "subir su categoría".

Barcala, por último, aseguró que la celebración de esta competición internacional, devuelve a Alicante "a la élite del tenis mundial, incide en la apuesta como municipio turístico-deportivo y continúa la línea emprendida para que la ciudad vuelva a albergar grandes acontecimientos deportivos".