El Intercity aprieta, La Nucía resiste y el Hércules no espabila

El pulso se mantiene en lo alto del grupo V de la Segunda RFEF. Intercity y La Nucía, los dos grandes dominadores de la competición, no fallaron y siguen su mano a mano en busca del primer puesto y del único billete que garantiza el ascenso directo. De diferente manera, ambos equipos cumplieron el objetivo y sumaron los tres puntos a la espera de esa jornada final en la que se enfrentarán en el Camilo Cano.

No cumplió el objetivo el Hércules, que suma su tercera semana consecutiva sin ganar. El equipo de Mora no sabe vencer fuera de casa, desperdicia la opción de recuperar la tercera plaza y ve reducida la distancia con el Eldense, sexto clasificado y con el que tiene el coeficiente particular perdido, a cuatro puntos, por lo que se queda sin apenas margen de error.

El líder, tras el tropiezo de la pasada jornada, se dio un festival en el Antonio Solana ante el Intercity. Cristian Herrera, nada más comenzar el partido, y Benja, antes justo del descanso, encarrilaron el encuentro. Pol Roigé y Carmona, ya en el descuento, rubricaron un triunfo que pudo ser más amplio, ya que Borja Viguera desperdició la opción de anotar una pena máxima.

La contundente victoria lograda por el equipo de Siviero metió toda la presión a La Nucía, que no podía fallar en su visita al Toledo, que se jugaba evitar el descenso matemático a Tercera. Tras un partido igualado, La Nucía encontró el premio en el tiempo de descuento con el tanto de Marc Mas tras centro de Álvaro (0-1). El conjunto rojillo vuelve a depender de sí mismo para el ascenso, ya que mantiene en la manga el as del último partido en casa contra el líder, del que sigue a dos puntos.

Raúl, durante el partido del Hércules.

El Hércules, por su parte, visitó al Águilas tras conocer que la tercera plaza estaba al alcance de la mano tras el empate el Murcia en Melilla (2-2). El equipo de Mora hizo lo más difícil, ya que se adelantó en el marcador en la segunda parte tras un gol de Raúl González, pero poco después igualó el equipo murciano. El conjunto alicantino intentó reaccionar y Chuli tuvo la mejor opción para anotar el segundo, pero el gol no llegó.

El Deportivo Eldense empuja

El punto mantiene al Hércules cuarto, a solo cuatro puntos de su principal perseguidor, el Deportivo Eldense, que sí hizo los deberes en su visita al Mancha Real (0-1). El conjunto azulgrana está a un solo punto de la quinta plaza, propiedad del Mar Menor, que defendió su plaza entre los aspirantes al ascenso con un triunfo ante el Socuéllamos (1-0).

La próxima jornada, el Intercity tendrá que defender el liderato ante el filial del Levante el sábado (16:00 horas). Un día después llegará el turno de La Nucía, que recibe al casi hundido Marchamalo (19:00 horas). Una hora antes, el Hércules se medirá al Mancha Real, que se juega la permanencia, en el Rico Pérez y el Deportivo Eldense al ya descendido Toledo en el Pepico Amat.

