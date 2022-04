Jornada de tropiezos para los candidatos al ascenso en Alicante

Mala jornada para los equipos alicantinos del grupo V de Segunda RFEF. Ninguno fue capaz de sacar adelante sus partidos, por lo que las cosas siguen igual o peor, sobre todo para el Eldense, cuando apenas restan cuatro partidos para que finalice la competición.

Lo único seguro es que Intercity y La Nucía, primer y segundo clasificado, respectivamente, ya tienen garantizado su billete a la promoción de ascenso como mal menor. El Hércules, que tiene seis puntos de ventaja sobre la sexta plaza, aún tiene que ganárselo, mientras que el Eldense, que es su principal perseguidor, desperdició una ocasión de oro para asaltar el pelotón de cabeza tras su nueva derrota como local, ahora ante el Águilas.

La gran sorpresa de la jornada saltó en Socuéllamos, donde el equipo local puso fin a la imperial racha del Intercity, que no perdía desde la tercera jornada. El equipo de Siviero no cuajó un buen partido y se vio superado por su rival, que llegó a dominar con claridad el marcador, aunque Cristian Herrera logró recortar distancias y darle algo de emoción al final del partido (2-1).

La derrota no tuvo graves consecuencias a efectos clasificatorios porque La Nucía no pudo rentabilizarla para recuperar el liderato. La Nucía dejó escapar los tres puntos en el tiempo de descuento ante el Mancha Real (1-1) tras un partido repleto de polémica, ya que la actuación del colegiado, que expulsó a Dasquet en la primera mitad, provocó la indignación de los seguidores, jugadores y dirigentes nucieros.

Final por el ascenso

La Nucía, pese al resbalón, sigue dependiendo de sí mismo para lograr el campeonato del grupo, ya que en la última jornada recibirá la visita del Intercity en un partido que, si todo sigue igual, promete ser una final por el ascenso directo.

Ya se intuía que el Hércules no iba a llegar a tiempo a la pelea por la primera plaza, pero sí se esperaba que el equipo de Mora apurara sus opciones hasta que las matemáticas no dejaran margen a la duda. Pero el conjunto herculano se encargó de apagar la calculadora tras el empate ante el Melilla (1-1), rival que pelea por no caer en la zona de descenso.

El empate penaliza a los herculanos, que pierden la tercera plaza en beneficio del Real Murcia, si bien aumentan la distancia con el sexto, el Eldense. El conjunto blanquiazul firmó otro partido gris y dejó escapar la victoria en una primera parte espantosa, en la que el Melilla fue mejor. Tras el descanso, y tras la revolución de Sergio Mora, que cambió de golpe a tres jugadores, si bien admitió que el cuerpo le pedía quitar a los 11, el Hércules mejoró algo y logró igualar con una diana de Jose Fernández.

Bikoro, aunque fue suplente, volvió al equipo, pero no Pedro Sánchez, cuya recuperación va mucho más lenta de lo previsto. "Damos un paso adelante y dos para atrás", confesó Mora tras el partido sobre la situación del aspense, quien ya lleva casi dos meses fuera del equipo por una lesión en el tobillo.

El Eldense, por su parte, dejó escapar la posibilidad de comprimir la pelea por la fase de ascenso al caer como local ante un renacido Águilas (0-1). Desde que el conjunto azulgrana se exhibió en el Rico Pérez (0-1) no ha vuelto a sumar un punto, si bien sigue a uno solo del Mar Menor, por lo que sus opciones, con cuatro partidos aún por jugar, siguen intactas.

La próxima jornada, los cuatro equipos alicantinos se enfrentarán a rivales inmersos en la pelea por la permanencia. El Intercity recibirá al Atlético Pulpileño (11:30 horas), el Hércules viajará a Águilas (18:00 horas), La Nucía a Toledo (18:00 horas) y el Eldense a Mancha Real (19:00 horas).

Sigue los temas que te interesan