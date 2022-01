Carlos Marco, el alicantino detrás de 'Eco' que vuelve a pasar por la preselección de Eurovisión

Más de una década después de vivirlo en primera línea con Auryn, el alicantino Carlos Marco vuelve a contar de primera mano lo que es participar en una selección para Eurovisión. Su tema Eco lo canta uno de sus alumnos, Xeinn. Y este jueves participa en las semifinales del Benidorm Fest.

Han pasado once años desde que Carlos Marco estuviera involucrado en primera persona en Eurovisión. Con veinte años, y antes de publicar su primer disco como Auryn, se presentaron a una convocatoria en la que acabó ganando Lucía con Que me quiten lo bailao. Risueño, Marco, asegura que se acuerda poco de aquellos días "porque tengo una memoria bastante mala y como he vivido tan intensamente, tengo toda la vida junta en un burruño".

En este caso asegura que "me hace más ilusión estar detrás como compositor y también mánager de Xeinn y prefiero estar en el otro lado de la cámara". Como reconoce, se siente afortunado porque tiene la capacidad para poder decidir si es mejor estar frente a ella o detrás. "Y en este momento lo que me apetecía era estar detrás", cuenta.

Volver a cantar en las maquetas durante el proceso de composición no le animó a presentarse él mismo, como lo hiciera su compañero de Auryn Blas Cantó en la anterior edición de Eurovisión. "Estoy haciendo otra cosa distinta y tengo a mi grupo, Mantra, en el que hacemos pop en español medio latino", explica, "y el camino de Eco es opuesto al que estoy haciendo con mi grupo nuevo. En ningún momento me lo planteé yo".

"No queríamos ir"

"Eurovisión me genera mucho respeto por la dedicación que tiene, que la estoy viendo y viviendo porque intento compaginarlo con el resto de cosas que hago, pero si ya tuviese que estar encima del escenario sería imposible". A pesar de eso, recuerda sus propuestas de 2011 con "mucho cariño y mucha presión porque no nos gustaban las canciones".

Pero sí tiene buenas palabras para "el equipo de GestMusic, que era la productora que lo hizo y fue increíble, nos hizo pasar un buen camino". Y marca una diferencia sustancial, "en ese entonces, nosotros no queríamos ir y Xeinn lo está deseando".

Entre cuatro

Xeinn, que ya ha acabado la carrera de políticas, "se lo toma todo con una madurez bastante buena" a sus 23 años. A él le toca defender Eco, esa canción compuesta con Thomas G:son, Jimmy Jansson y Marcus Winther, un tema de synthpop en el que habla de un amor del pasado, lo que queda de él.

Escrita originalmente en inglés entre los cuatro, a Marco le tomaba asumir el díficil reto de traducirla al castellano sin que perdiera la sonoridad que ya tenía. "Hay algunas palabras puestas para no perder la esencia de la canción, como la rima de eco con muñeco, que es una palabra que jamás usaría y que aquí queda bien. En inglés la rima era increíble y en español creo que ha quedado muy bien".

Si ese proceso laborioso lo resolvieron en dos o tres semanas, elegir quién lo iba a cantar fue otro camino muy difícil. ¿A qué debía enfrentarse el cantante? "Es complicada porque tiene mucho falsete, mucha voz de cabeza y luego de pecho. Y muy pocos artistas tienen tanto registro". Por eso reconoce que "cuando la estábamos componiendo no teníamos nada claro quién la iba a cantar".

La chispa que prendió le llegó de cerca. Marco tiene cuatro escuelas de canto, tres en Madrid y una en su Alicante natal. Y de allí conocía a Alejandro, Xeinn, después de darle vueltas "se me encendió la bombilla y me acordé de Alejandro y dije ¡este chaval! Lo tenía delante de mis narices".

Al componer el tema tenían muy claro que Eco tenía que afrontar lo que supone una preselección del festival. "Entonces piensas que dentro de todos los sonidos que hay en la industria, cuál es el sonido que creemos que funcionaría. Y hemos apostado por el internacional del synthpop que están haciendo The Weeknd, Dua Lipa, Post Malone… Y decidimos ir por ese camino porque consideramos que era un poco evidente hacerlo por el camino latino para llevar desde España algo así. Y apostamos por hacer synthpop en español, que era lo más difícil, pero parece que nos ha salido bien".

