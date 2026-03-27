Pérez Llorca anuncia la mejora del servicio de autobuses en l'Alacantí: "Mejorará la vida de más de 500.000 vecinos"

Entre las novedades figuran los nuevos servicios directos Mutxamel–Sant Joan–Alicante y Sant Vicent–Alicante, así como una línea rápida entre El Campello, Mutxamel, Sant Joan y la Universidad sin necesidad de transbordo. Más información : El uso del transporte público se dispara en Alicante: en tres años sube en 9,3 millones de pasajeros

La Generalitat ha presentado este viernes en Casa Mediterráneo, un nuevo contrato de concesión de autobús metropolitano para la comarca de l’Alacantí que reorganiza el servicio, incrementa frecuencias y capacidad, y aspira a que más de medio millón de habitantes tengan un transporte público más rápido, sostenible y competitivo frente al vehículo privado.

El plan, que se articula en torno al futuro corredor CV-207 Alacant Metropolità Nord y consolida las mejoras ya introducidas vía contrato de emergencia, prevé 14 líneas, 59 autobuses en operación, más de 243.000 expediciones anuales y unos 3,5 millones de kilómetros de servicio adicionales.

Más allá de Alicante

Luis Barcala subrayó que el transporte urbano de Alicante “necesariamente” se complementa con la red interurbana y comarcal porque la movilidad real de la ciudadanía desborda los límites municipales.

La ciudad presume hoy de tener la flota urbana más electrificada de la Comunitat, con más del 50% de los autobuses eléctricos o híbridos, y entiende el refuerzo metropolitano como una pieza más de su apuesta por una movilidad sostenible.

El alcalde ligó estas mejoras a los grandes proyectos pendientes, desde la estación central del TRAM que conectará por fin Alta Velocidad, cercanías y red tramviaria, hasta la variante de Torrellano que debe abrir la puerta a una conexión decente con el aeropuerto y el puerto dentro del Corredor Mediterráneo.

En paralelo, el nuevo Plan General de Alicante incorpora ya un modelo en el que el transporte público y la intermodalidad se colocan en el centro de la planificación urbana.

Cifras y objetivos

El vicepresidente Vicente Martínez Mus presenta la nueva concesión que sustituirá a la histórica CE‑705, caducada y sostenida en los últimos tiempos gracias a un contrato de emergencia.

El nuevo marco contractual, identificado en la documentación técnica como CV‑207, tiene una duración de 10 años, un coste de servicio de unos 18,5 millones de euros anuales y una aportación de la Generalitat cercana a los 6,9 millones al año para equilibrar unos ingresos previstos de 10,5 millones de viajeros.

El ámbito territorial incluye Alicante, El Campello, Mutxamel, Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Aigües, Busot y Agost, configurando un espacio de más de 500.000 habitantes que tienen en la capital provincial su gran centro administrativo y comercial.

Entre los polos de atracción que ordenan la red destacan los hospitales de Sant Joan y Sant Vicent, la Universidad de Alicante, el aeropuerto y la playa de San Juan.

Más frecuencias, líneas directas y articulados

Martínez Mus detalló que la concesión consolida los refuerzos ya aplicados entre Alicante y El Campello, Mutxamel, Sant Joan y Sant Vicent, y añade una capa más de servicio.

El plan incorpora 14 líneas, de las cuales varias son totalmente nuevas, y eleva hasta 243.000 las expediciones anuales, con 3,5 millones de kilómetros extra y 59 autobuses en operación, muchos de ellos articulados para ganar capacidad en los corredores con más demanda.

Entre las principales novedades figuran los nuevos servicios directos Mutxamel–Sant Joan–Alicante y Sant Vicent–Alicante, con menos paradas y menor tiempo de viaje, así como una línea rápida entre El Campello, Mutxamel, Sant Joan y la Universidad sin necesidad de transbordo en el hospital.

También se mejora el nivel de servicio entre la Albufereta, la playa de San Juan, el Hospital de Sant Joan y la UA, y se refuerzan los enlaces entre Agost y Alicante, además de rediseñar el recorrido entre la Universidad y la playa para cubrir mejor el barrio de Villafranqueza.

Entre referencias a las 21 rutas operativas sobre 14 líneas y a las más de 500.000 personas beneficiadas, el president aprovechó para lanzar un mensaje de contraste con el “abandono” que, a su juicio, sufren las cercanías ferroviarias.

Y, a modo de guiño final, anunció un acuerdo con Disney para rodar en la Comunitat Valenciana una adaptación en imagen real de “Enredados”, una metáfora nada inocente sobre una princesa que deja atrás su torre para estrenar libertad en nuevos escenarios.