El líder socialista de Alicante dice que Sánchez “está en la Cumbre del Cambio Climático para evitar estas situaciones"

"Este es el momento de la unidad, del trabajo por las personas que sufren, de la eficiencia, de la cooperación institucional y de la responsabilidad", ha afirmado el diputado socialista por Alicante y presidente del PSPV, Alejandro Soler, tras la comparecencia, ante el Pleno del Congreso, del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Además, ha justificado que ante los ataques del Partido Popular, Soler ha defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está en la Cumbre del Cambio Climático para evitar precisamente que estas situaciones se produzcan" y que tanto él como la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, "estuvieron desde el primer minuto en un comité de crisis, con 14 ministerios trabajando y poniendo en marcha ayudas, dirigiendo los trabajos de la UME y de todos los servicios que había enviado el Gobierno de España y supervisando lo que hacía el centro de emergencias de la Comunidad Valenciana".

Soler ha lamentado que el PP "haya decidido añadir barro al barro para convertir este debate en un lodazal. Ha decidido añadir mentiras para esconder la verdad". Y les ha pedido "que digan la verdad, que no engañen a los ciudadanos que ya están sufriendo, porque faltar a la verdad es despreciar el dolor de las personas que lo están pasando mal".

"Hoy esta Cámara debía dar ejemplo de unidad, de respaldo compartido a quienes sufren esta terrible desgracia", ha dicho Alejandro Soler. "Tiempo habrá para el examen minucioso de los acontecimientos tal y como sucedieron, tiempo habrá para las comisiones de investigación y para los procedimientos judiciales que escruten las responsabilidades de esta catástrofe".

Pero hoy, "cuando el lodo y los enseres destrozados abarrotan las calles, cuando se siguen recogiendo en las casas los restos de lo que fue una vida, cuando se llora, se identifica, se espera a los seres queridos que se han perdido, es momento de hacer todo los que sea necesario con todos los recursos posibles y el tiempo que haga falta", ha añadido.

"Es en esto en lo que ha estado y está el Gobierno de España, porque la prioridad es ante todo apoyar a las familias afectadas", ha asegurado el portavoz socialista, quien ha puesto en valor los medios desplegados y el plan de ayudas puesto en marcha por el Gobierno, "con 14.000 millones de euros para las personas afectadas, para la recuperación de casas, de vehículos y de negocios; con un despliegue extraordinario de ayudas que se han realizado y que se seguirán ampliando en la medida en que sea necesario, y con un respaldo desde el primer minuto en la zona cero para salvar vidas".

"¿Y el presidente Mazón, el máximo responsable de la emergencia?", se ha preguntado. "A nosotros no nos preocupa dónde estaba o con quién estaba; a nosotros nos preocupa dónde no estaba y con quién no estaba, que es con los miles de valencianos que se estaban ahogando. Con ellos no estaba", ha criticado.