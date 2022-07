Viral el vídeo de unos turistas a los que no dejan subir a un avión con destino a Alicante

"Este no es el turismo de calidad que nos merecemos", describe una publicación de Facebook que se ha hecho viran en apenas unos días. Las imágenes del vídeo compartido por la comunidad de viajeros Turama se puede ver la agresión de un turista contra un guardia de seguridad en el aeropuerto de Bristol tras negarle la entrada junto a su pareja a un avión con destino Alicante.

La agresión se produce antes de volar en un avión de la compañía EasyJet cuando los vigilantes de seguridad de este aeropuerto inglés no permiten continuar con su viaje a la pareja, que mantiene una actitud rara y agresiva. Según la publicación, ambos parecen estar "borrachos hasta las cejas antes ya de salir de su propio país".

Los hechos suceden en muy pocos segundos. En las imágenes se puede ver a una mujer discutir con uno de los guardias de seguridad del aeropuerto. Después el hombre que la acompaña se mete entre ambos y propina un brutal puñetazo a uno de los vigilantes, que cae de espaldas contra el suelo. La misma agresión provoca que la mujer también caíga y se golpeé contras los cristales de una de las paredes del aeropuerto.

Entre gritos e insultos, los turistas que contemplan la escena quedan anonadados por la situación. Después, la mujer se levanta rápidamente del suelo e intenta separar a su pareja ante el miedo de que se produzca un nuevo golpe. "De la que nos hemos librado", escriben desde Turama porque al parecer el vuelo al que iban a subir tenía como destino el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

Reacciones

"Nos hemos librado (al menos de momento) de tener que dar la bienvenida a este tipo de gentuza". "Desde luego este no es el turismo de calidad que nos merecemos", continúa la publicación que ya acumula más de 70K 'me gustas', 3,7K comentarios y hasta 6,3 millones de reproducciones en los últimos 5 días.

En los comentarios, reacciones de todo tipo. "No han hecho ningún 'favor'. No se debe dejar embarcar a una persona obviamente ebrio por motivos de seguridad aérea". Otra usuaria escribe: "Hay que ver cuánta tontería (...) Como en España somos unos santos pues podemos comentar, no??".

