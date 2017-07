El tremendo enfrentamiento entre Terelu y Mila Ximénez

La fiesta que Terelu Campos (51 años) está organizando con motivo de la publicación de su libro, Frente al espejo, el próximo 12 de julio, fue el desencadenante de una enorme pelea entre ella y Mila Ximénez (65) en Sálvame. Según varios colaboradores, Carmen Borrego (50) habría vetado la asistencia de algunos de los compañeros de plató de su hermana. Sin embargo, lo que hizo explotar a la hija mayor de María Teresa Campos (75) fueron las acusaciones hacia su hermana de mentirosa: "¡Es mi hermana joder! A ella le debo muchas cosas y muy buenas. Como hermanas tendremos momentos de diferencias porque es que eso es vivir. Nadie se lleva las 24 horas del día bien los 365 días del año. No llames más a mi hermana mentirosa, me estoy hartando. Lo he intentado por activa y por pasiva. Me lo he comido por delante y por detrás y por otro lado. No puedo más. Me lo estás poniendo muy difícil", recriminó Terelu a su compañera muy enfadada y abandonando el plató.

Lejos de que la situación se calmara, Mila siguió arremetiendo al ver que Terelu se iba quitándose el micrófono: ¡Oye que yo también sé hacer eso y quitarme el micro! Ya estoy harta de ser yo la mala". Entre gritos de rabia afirmó: ¡Aquí sufrimos todos! ¡Yo también tengo dos hermanos con cáncer! ¡Ya está bien! Yo sé llorar también y mejor que nadie, pero aquí me quedo".

Mila Ximénez y Terelu Campos Gtres

Paz Padilla (47), Kiko Matamoros (60) y María Patiño (45) intentaron mediar como pudieron sin éxito alguno. "Mila no tiene intención de hacer daño de manera gratuita a la hermana de su amiga", explicó la periodista gallega. Después de este enfrentamiento la relación entre Terelu y Mila ha quedado muy deteriorada. El conflicto de las que un día fueron muy amigas comenzó con la entrada de Bigote Arrocet en el clan Campos y una supuesta conversación en la que Carmen Borrego habló mal del novio de su madre. Ese fue el principio del fin. Mila Ximénez se atrevió a escribir una carta abierta en la revista Lecturas reflexionando sobre la fama de Borrego: "Te han hecho creer que puedes revolcar a las Campos, porque cuentas con una aliada que jamás te dejará de soplar al oído canciones de alabanza. Tú misma. (…) Eres lo que eres porque durante mucho tiempo se lo han currado tu madre y tu hermana. Ahora, pretendes volar sola. Pero si no tienes unas alas sólidas para hacerlo te estrellarás en la caída libre de los payasos paracaidistas. Y te recogerán los indigentes que necesitarán una necrológica que les reviv"¿Sabes lo que me entristece? Que, inevitablemente, el pañuelo para despedirte lleva bordado el adiós a mi amiga Terelu. ¡Qué se le va a hacer!".

