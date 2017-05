Esto es lo que ha pagado Mila Ximénez por su cara nueva

Cuando acaba de cumplir 65 años, Mila Ximénez reaparece más rejuvenecida que nunca. La colaboradora de televisión se ha sometido a una cirugía estética de rostro para pulir algunas zonas de su cara con las que no estaba contenta. "Tenía mucha inseguridad cuando me veía en televisión o en reportajes. No me gustaba mirarme, me dolía verme y a veces lloraba. Tenía la autoestima por los suelos", desvela en la revista Lecturas a la que ha concedido la exclusiva de publicar las primera imágenes tras la operación.

Los retoques a los que se ha sometido Ximénez son un lifting, una liposución en el cuello y relleno de labios. "Me han levantado la parte flácida de la cara, lo que se me caía por el paso del tiempo. También me han hecho un cuello nuevo y un relleno en los labios para siempre, no se reabsorbe. No quería nada artificial, sólo un poco de mejora. Ahora me ha dado simetría la rostro. Estuve en el quirófano cuatro horas y media", explica.

El coste total de la cirugía habría costado 13.000 euros aproximadamente. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la Doctora Barba Martínez de las Clínicas de Medicina Estética, Cirugía, Ginecoestética y Capilar, quien ha desglosado el presupuesto. "El precio de un lifting cervical se sitúa alrededor de los 6.800 a 10.000 euros, mientras que la liposución de cuello está en torno a los 2.000 cuando se hace dentro de una cirugía general. Si se realizara por sí sola aumentaría el coste. Hay que tener en cuenta que cuando se hacenpor separado sube el precio porque hay que volver a utilizar instrumental desechable como gasas o paños estériles, entre otros. Por su parte el aumento y relleno de labios está en los 600 euros".

Hasta aquí los retoques que la propia Mila ha reconocido. Sin embargo, la doctora apunta además a una blefaroplastia, que consiste en una subida de los párpados superiores. "Ahora tiene la cuenca más definida y le han quitado la piel sobrante". Esta operación ronda los 2.000 euros.

Ha pasado ya un mes desde que Mila Ximénez se pusiera en manos del mismo cirujano que operó a Richard Gere (67), pero aún es pronto para apreciar todos los cambios: "Me he operado con el mejor. Dentro de seis meses o un año lucirá más. Me queda un tiempo de recuperación, esto es solo el principio".

Sobre su vuelta a la televisión ha asegurado que regresa con la misma fuerza que nunca y que no tiene miedo de lo que opinen sobre ella. "No voy a leer nada de lo que digan sobre mí. Lo importante es como me veo yo. Hay muchas opiniones. "Si se estira la cara que se corte la lengua", han dicho. Vengo con la lengua igual de larga que antes".

[Más información: Mila Ximénez amenaza a Mercedes Milá con sacar sus trapos sucios]