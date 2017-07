Bárbara Rey, ingresada de urgencia en un hospital de Madrid

Las alarmas saltaban el pasado martes cuando, durante el debate de Supervivientes: Tierra de nadie, Jorge Javier Vázquez explicaba que tenían una llamada de Bárbara Rey (67 años) a Sofía Cristo por su cumpleaños, pero que no se podía hacer porque “estaba mala”.

Sin embargo, como después se ha sabido, la exvedette no estaba simplemente enferma. En realidad, la de Totana fue ingresada de urgencia el pasado fin de semana en un hospital de Madrid con pronóstico grave, aunque no se ha sabido hasta ahora.

Bárbara Rey, junto a su hija, Sofía Cristo, en una imagen de archivo. Gtres

Al parecer, según aseguró este jueves su hija en Sálvame, la presentadora tenía unas fiebres altísimas y apenas podía respirar, por lo que su familia se llegó a esperar lo peor. “La ambulancia tardó muchísimo en llegar y nos asustamos mogollón. Estaba mala con fiebre, tenía una insuficiencia respiratoria, una bronquitis . Y se ha controlado”.

“Es una infección bacteriana que podía haber sido grave y no lo ha sido porque la hemos llevado a tiempo porque precisamente tenemos los antecedentes de la neumonía”, añadía la hija de la presentadora.

Actualmente la presentadora sigue ingresada en el Hospital Montepríncipe de Boadilla del Monte (Madrid), aunque ya está en planta. De momento, los médicos todavía no le han dado el alta hasta que no se recupere por completo, ya que tenía "un bulto por la infección que no se ha ido del todo". Ya en 2005, Bárbara Rey era ingresada por una neumonía, según se publicó en prensa. Entonces también fue su hija Sofía, quien al verla con altas fiebres y al ver que no reaccionaba, decidió trasladarla a urgencias de un hospital de Madrid.