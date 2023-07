4 señales inequívocas de que un hombre sólo quiere divertirse y no busca una relación seria

Es posible que en alguna ocasión te hayas llegado a plantear si estás perdiendo el tiempo con un hombre. A veces puede llegar a ser un tanto complicado reconocer las señales que nos indican que una relación no está yendo por el camino adecuado, por lo que te vamos a detallar las 4 señales de que un hombre sólo quiere divertirse y no busca una relación seria. De esta forma, lo más recomendable es que decidas huir de esta relación que no va a ningún lugar.

Falta de compromiso

Una de las principales señas de que un hombre sólo se quiere divertir contigo y no quiere mantener una relación seria, es que existe una falta de compromiso, siendo este uno de los signos más evidentes de los que puedes llegar a percatarte.

Si notas que la otra parte no muestra interés en establecer una relación sólida o en que se mantenga un compromiso emocional, es probable que no quiera ser tu pareja. De hecho, si reacciona mal o hace caso omiso cuando le hablas de asuntos futuros, propios de una relación seria, será un claro indicativo de que no tiene el mismo compromiso que tú para que vaya todo enfocado a conseguir una relación estable en el tiempo.

Comunicación no eficaz

Si estás conociendo a un hombre y este no mantiene una comunicación eficaz y fluida, es que realmente solo quiere divertirse y no busca algo más. Si no habla contigo a diario o no le interesa lo que ocurre en tu vida, es decir, notas cierto desinterés, será muy probable que no busque una relación seria.

Puede darse el caso de que no te escuche y no te preste demasiado atención, lo que sumado a que no te dedique el tiempo que necesitas, querrá decir que es una señal de que no existe la comunicación que se necesita por ambas partes para que una relación prospere y tenga futuro.

Incumplimiento de promesas

Otra de las señales claras de que el hombre solo se quiere divertir contigo y no quiere nada serio, es que incumpla sus promesas. Si la otra persona habla más de lo que realmente hace, está claro que sus actos no son congruentes con sus intenciones, y hay que tener siempre claro que somos lo que hacemos, no lo que decimos que haremos.

Y es que el incumplimiento de promesas y no cumplir con aquello que se ha dicho a la otra persona puede llegar a generar mucha frustración e incluso desgaste emocional, y todo ello llevará a que puedas pensar que realmente estás perdiendo el tiempo en una persona que no te corresponde.

Falta de crecimiento personal

La persona que sea tu pareja debe fomentar tu crecimiento personal. Si sientes que a su lado te encuentras estancada o que la otra persona no te ayuda a crecer y evolucionar, ya sea porque no muestra interés en ello o porque incluso te lo impide, significará que estás perdiendo el tiempo con una persona que no es adecuada para ti.

Otras señales de que un hombre no busca una relación seria

Además de las 4 señales de que un hombre sólo quiere divertirse y no busca una relación seria, hay otros pequeños indicios que te pueden ayudar a la hora de identificarlo y tomar decisiones al respecto:

No te presenta a sus amigos: una señal evidente de que la otra persona no quiere algo serio contigo y que solo busca divertirse, es que no te presente a su círculo de amistades. Si nunca ha tenido interés en que conozcas a las personas más cercanas de su entorno, e incluso si muestra una actitud negativa cuando se lo planteas, es que no tiene interés en formalizarte como su pareja. Lo mismo ocurrirá si, pasado un tiempo, tampoco te ha presentado a su familia, a pesar de que ya llevéis tiempo juntos. Todo ello te indicará que no tiene perspectivas de futuro a tu lado.

No te presenta a sus amigos: una señal evidente de que la otra persona no quiere algo serio contigo y que solo busca divertirse, es que no te presente a su círculo de amistades. Si nunca ha tenido interés en que conozcas a las personas más cercanas de su entorno, e incluso si muestra una actitud negativa cuando se lo planteas, es que no tiene interés en formalizarte como su pareja. Lo mismo ocurrirá si, pasado un tiempo, tampoco te ha presentado a su familia, a pesar de que ya llevéis tiempo juntos. Todo ello te indicará que no tiene perspectivas de futuro a tu lado.

No es cariñoso en público: aunque hay hombres a los que les cuesta mostrar cariño en público, cuando eres una persona importante en su vida, lo habitual es que dejen esto de lado y sucumban a tus encantos para mostrarte ese cariño que necesitas. Se trata de otra pequeña señal que te ayudará a saber si esa persona busca una relación seria.

Falta de progreso en la relación: si cuando quedáis solo mantenéis relaciones sexuales o, como mucho, acuden a bares o lugares similar, es muy probable que la otra persona tan solo te quiera para pasar un buen rato y satisfacer sus propias necesidades, sin que en realidad quiera dar pasos más allá para que se convierta en una relación seria.

No es considerado contigo: cuando un chico quiere algo serio, suele ser considerado con respecto a tus sentimientos, necesidades y deseos. Si, por el contrario, no muestra preocupación alguna por ti y ni siquiera te invita a salir, muy probablemente esté evitando una relación seria y solo te quiera por divertimento.

No se interesa por tu vida: si notas falta de interés y solo mantiene relaciones superficiales, sin profundizar ni tratar de conocer nada más de tu vida, se trata de otra señal de esa falta de intención de progresar en una relación seria, ya que en ese caso querrá obtener más información sobre ti y mostrará preocupación por aquello que te preocupa.

