El síndrome de 'burnout' o cómo evitar quemarse en el trabajo

El estrés laboral es algo cada vez más común entre los trabajadores, que tienen que enfrentarse diariamente a una gran carga de trabajo, plazos ajustados y presión constante, lo que se refleja en un empeoramiento de su salud física y mental.

[Así es la técnica MBSR que acaba con el estrés y el malestar emocional y te da felicidad]

La psiquiatra Marián Rojas-Estapé en una entrevista publicada en EL ESPAÑOL, defiende que una gran parte de la población padecemos 'intoxicación de cortisol' debido al estrés y esto provoca dolencias en todo nuestro cuerpo.

"El cortisol es la hormona del estrés que se activa en nuestro organismo ante los momentos de miedo, cuando sentimos que nuestra supervivencia está en juego y en momentos de alerta. Pero la clave de esto, es entender que el cortisol es una hormona que se activa tanto ante las cosas reales que nos suceden, como ante los estados de alerta que se producen en nuestra mente, ante las preocupaciones, las cosas que interpretamos como peligrosas, los miedos del futuro, los fantasmas del pasado, es decir, nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario", asegura Marián.

Y continúa: "Este es un mensaje muy importante y potente que estoy intentando transmitir y compartir en los últimos años. El 90% de las cosas que nos preocupan, jamás suceden. Y entonces llegamos a lo que yo denomino de forma coloquial ‘estados de intoxicación de cortisol’, en los que esta hormona está demasiado alta y tiene su reflejo en diferentes partes de nuestro cuerpo".

"Entonces esta intoxicación de cortisol genera cambios a diferentes niveles: a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel de conducta. A nivel físico ocurre desde pérdida de pelo, hasta cambios en la pato gastrointestinal, interacción con otras hormonas, sensación de presión en el pecho, falta de aire, repercusión en la piel… A nivel psicológico, produce estados de irritabilidad, de miedo, de interpretación de forma negativa de todo aquello que nos sucede. Incluso problemas de sueño, estados de tristeza mantenidos y finalmente, nos lleva al aislamiento", afirma.

“Estamos en una sociedad híper estimulada donde nos cuesta comprender porque para comprender hay que profundizar y para profundizar hay que parar y hay que tener conciencia del tiempo y desconectar de la hiperestimulación de la pantalla.

En una crisis de atención no podemos comprender, no podemos conocer, no podemos profundizar y no podemos resolver”, concluye la experta en Psiquiatría.

La Organización Mundial de la Salud reconocía oficialmente el síndrome del burnout o ‘estar quemado por el trabajo’, describiéndolo como un trastorno emocional fruto de una situación de estrés crónica que genera agotamiento físico y mental.

Según datos que maneja Ringover.es, la solución de comunicación omnicanal para empresas, casi la mitad de los españoles en activo reconoce sufrir estrés relacionado con su trabajo.

Causas del estrés en el trabajo

El estrés en el trabajo se refiere a la respuesta física y emocional que experimenta una persona cuando percibe un desequilibrio entre las demandas laborales y sus recursos para hacerles frente. Los expertos de Ringover señalan las siguientes causas como las fuentes de estrés laboral más comunes:

Sobrecarga de trabajo Las altas demandas laborales, como tener que cumplir con plazos ajustados y manejar una gran cantidad de tareas, pueden generar estrés en los empleados. Necesidad de estar siempre disponible El constante flujo de comunicación, incluyendo llamadas telefónicas constantes, puede ser una causa adicional de estrés en el trabajo si no se tienen herramientas para gestionarlas. La necesidad de responder de inmediato puede generar agotamiento. Falta de control La sensación de no tener control sobre el volumen del trabajo diario puede resultar muy estresante para el trabajador. Ambiente laboral tóxico El acoso laboral, los conflictos interpersonales y la falta de apoyo de los superiores y compañeros de trabajo pueden generar altos niveles de estrés. Inseguridad laboral La preocupación constante por la seguridad del empleo, la falta de estabilidad y la presión para mantener el puesto de trabajo puede causar malestar físico y emocional. Desequilibrio entre trabajo y vida personal La incapacidad para encontrar un equilibrio adecuado entre las responsabilidades laborales y las actividades personales, unido a largas jornadas de trabajo y la falta de tiempo para el descanso y el ocio pueden afectar a los empleados. Cada persona puede experimentar el estrés de diferente manera. Para rebajarlo es imprescindible identificar las causas para reducir su impacto.

Consecuencias para la salud

El estrés laboral puede tener consecuencias para la salud física y mental de los trabajadores, éstas son las principales:

Enfermedades cardiovasculares: el estrés puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial, enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. Trastornos musculoesqueléticos: un trabajo estresante puede provocar tensión muscular, y dolor de espalda, cuello y hombros, además de agravar trastornos como la fibromialgia. Problemas gastrointestinales: vivir una situación de estrés laboral puede alterar la función digestiva, causando síntomas como dolor abdominal, diarrea, estreñimiento y acidez estomacal. Trastornos del sueño: a un trabajador estresado es fácil que le cueste conciliar el sueño y mantener un descanso reparador. De igual manera, también puede provocar insomnio. Ansiedad: el estrés prolongado puede desencadenar y empeorar los síntomas de ansiedad y provocar ataques de pánico. Depresión: lidiar con el estrés crónico aumenta los sentimientos de tristeza. El trabajador se puede sentir sin energía y puede tener dificultades para disfrutar de su tiempo de ocio. Agotamiento emocional: la sensación de desgaste, la falta de motivación y la incapacidad para afrontar los retos laborales son típicos del trabajador estresado. Problemas cognitivos: el estrés prolongado puede afectar a la concentración, la memoria y la toma de decisiones.

“El estrés laboral afecta a la calidad de vida y las relaciones interpersonales del trabajador. Puede conducir a sentimientos de irritabilidad, insatisfacción y desaliento, así como a una incapacidad permanente de disfrutar de los momentos de ocio, e incluso puede conducir a un aislamiento social del profesional. Contar con las herramientas adecuadas, tanto tecnológicas como motivacionales, puede ayudar al trabajador a combatir la sensación de estrés de una forma satisfactoria. En Ringover creemos que las vacaciones son un buen momento para desconectar de todo lo que nos causa estrés” afirma Johanna Arias, Country Manager de Ringover en España.

Cómo reducir el estrés en el trabajo

Para ayudar a disminuir el estrés profesional se recomienda intentar conseguir un ambiente laboral saludable y ofrecer al trabajador apoyo emocional. Además, existen herramientas tecnológicas con las que se puede lograr un correcto manejo del estrés a través de una mejor organización del trabajo. Estas son algunas sugerencias:

Priorizar y planificar Hay que organizar las tareas de manera eficiente, estableciendo prioridades y plazos realistas. También se puede dividir las tareas grandes en partes más pequeñas y abordarlas por etapas. Establecer límites y delegar Aprender a decir "no" cuando sea necesario y delegar responsabilidades en otros compañeros de trabajo para distribuir la carga laboral. Habilidades de gestión del tiempo Resulta conveniente establecer técnicas eficaces de administración del tiempo para optimizar la productividad y reducir la sensación de agobio. Practicar técnicas de relajación Realizar actividades como meditación, mindfulness o yoga puede ayudar a reducir los niveles de estrés y a sentirse más relajado. Una rutina de ejercicio físico El ejercicio regular es beneficioso para aliviar el estrés y mejorar el estado de ánimo. Hay que buscar actividades físicas que sean del agrado del trabajador y realizarlas de manera constante. Conciliar con límites claros Es importante establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal. Definir tiempos de descanso, desconexión digital y actividades de ociopara equilibrar las responsabilidades laborales. Buscar apoyo social Mantener una red de apoyo tanto dentro como fuera del trabajo puede ayudar a manejar el estrés. Compartir experiencias y preocupaciones con colegas, amigos o familiares puede resultar muy liberador. Comunicar las necesidades Expresar preocupaciones y necesidades de manera clara y respetuosa con los superiores y compañeros de trabajo es vital para encontrar apoyo y buscar soluciones conjuntas. Solicitar ayuda No hay que tener miedo de buscar ayuda profesional a través de psicólogos especialistas en estrés laboral. Identificar oportunidades Buscar oportunidades de crecimiento y capacitación en el trabajo puede ayudar a fortalecer las habilidades y mejorar la confianza en el desempeño laboral, reduciendo los niveles de estrés. Metas alcanzables Tener presente metas realistas y retos alcanzables a corto y largo plazo proporciona una sensación de logro y un extra de motivación. Buscar un propósito Conectar con un propósito laboral individual puede aumentar la satisfacción y el bienestar personal en el entorno laboral.

Sigue los temas que te interesan