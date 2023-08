Un neurólogo en activo de 101 años revela su dieta: estos son sus secretos para la longevidad

Howard Tucker, que cumplió el mes pasado los 101 años, es el neurólogo en activo más mayor del mundo, un hito que certificó World Record Guiness. Nacido en Cleveland (Ohio, Estados Unidos), este veterano médico continúa yendo a trabajar todos los días sin falta. “Jubilarse es el enemigo de la longevidad”, señala.

Durante más de siete décadas, Tucker ha perseguido sus tres principales pasiones: cuidar a los pacientes, salvar vidas y enseñar a la próxima generación de médicos. Y, así, ha conseguido mantenerse activo, una de las causas que considera que explica su longevidad. Además, cada semana realiza un par de caminatas de entre 3 y 5 kilómetros.

Si bien el doctor señala a la genética como una de las causas probables de su agudeza, considera que existen otros factores que explican su buena salud. Mantener un interés en el mundo que le rodea a través del trabajo, tener amor en la vida —vive desde hace 66 años con su mujer— y una mentalidad juvenil son otras de las claves para su longevidad.

Otro de los principales factores que contribuyen a su larga vida es su dieta. Tal y como reveló el doctor recientemente en el podcast Mind Body Green, se alimenta principalmente de frutas, verduras y pescados. Y es que una dieta saludable —algo ampliamente documentado—, contribuye a tener una vida más larga y saludable.

Según la Universidad de Harvard, los patrones de alimentación como los de las dietas DASH —baja en sal y alta en frutas, vegetales, granos integrales, lácteos bajos en grasas y proteínas magras—, MIND —en el que se consumen verduras de hoja oscura todos los días de la semana— y mediterránea pueden reducir el riesgo la hipertensión, la demencia y otras afecciones crónicas que acompañan a la vejez.

El desayuno

Para desayunar, Tucker y su esposa consumen principalmente fruta. Todas las mañanas prepara el desayuno cortando generalmente plátanos, fresas y arándanos, a los que ocasionalmente agrega cereales. La elección de la fruta depende de la temporada. Por ejemplo, en invierno suelen consumir cítricos, mientras que en verano desayunan principalmente melón.

Por otro lado, a diferencia de la mayoría de mortales, en el caso del doctor y su esposa, desayunan con una taza de té en vez de café, que complementa con leche desnatada al 2%. Según un estudio de 2019, el consumo de dos o tres tazas de té diarias está asociado a un riesgo reducido de muerte prematura, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2.

La comida

La comida intermedia, señala Tucker, es la que se salta y lo hace porque así se siente más eficiente y evita sentirse “somnoliento en el trabajo”. Aunque no es algo que recomiende a todo el mundo, “ya que debes escuchar las señales naturales de hambre de tu cuerpo”, explicó en el podcast.

Un estudio publicado en 2019 en The New England Journal of Medicine reveló que algunos de los beneficios que proporciona el ayuno intermitente son la mejora de la memoria, la salud del corazón o el rendimiento físico. Sin embargo, no es recomendable para todo el mundo.

Según los expertos, algunas de las personas que deberían evitar el ayuno intermitente son los niños y los adolescentes menores de 18 años; las mujeres embarazadas o que estén amamantando; las personas con diabetes tipo 1 que toman insulina; y las personas con antecedentes de trastornos alimentarios.

La cena

Para la última comida del día, los Tucker optan principalmente por verduras —sobre todo, mucho brócoli— y pescado, aunque la carne entra de vez en cuando en sus dietas. Lo que no suele entrar en sus comidas son los postres. “Rara vez tenemos pastel o tartas de postre”, señala. Aunque a veces hacen “trampa” y comen un poco de helado. “Pero no creo que eso sea algo malo”, incide el doctor.

Eso sí, lo que nunca se salta es su martini del viernes por la noche. “Después de que llego a casa del hospital y [mi esposa] también ha terminado de trabajar, nos sentamos y nos complacemos con un martini”, contó en Mind Body Green. No privarse de aquello que disfrutamos, siempre en su justa medida, cuenta el doctor, es uno de los grandes secretos de su longevidad.

