El festival de las gildas llega a Madrid el próximo 19 de septiembre: más de 50 variedades, cócteles y música en directo

Hay aperitivos que nunca pasan de moda y la gilda es, probablemente, uno de los mejores ejemplos. La combinación de aceituna, piparra y anchoa lleva décadas formando parte de las barras españolas, pero en los últimos años ha vivido una auténtica reinvención.

De la receta más tradicional a versiones mucho más creativas, este pequeño pincho se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la cultura del aperitivo.

Ahora, Madrid le dedica incluso un festival, y el próximo sábado 19 de septiembre, el Autocine Madrid acogerá GILDA FEST by Rita’s, un encuentro gastronómico que reunirá a algunas de las mejores gilderías del país.

La propuesta permitirá probar más de 50 variedades, además de otras opciones de picoteo, vermut y cócteles.

La cita se celebrará de 12:00 a 00:00 y aunque la gilda es la gran protagonista, el Autocine se prepara para recibir música en directo y sesiones de DJ, junto a un market gourmet y diferentes actividades que van más allá de la gastronomía.

Entre ellas, un toro mecánico y un reto muy particular: intentar crear entre todos la gilda más larga.

Más de 50 gildas para comprobar hasta dónde puede llegar un pincho

En el GILDA FEST esa evolución se podrá comprobar de una forma especialmente clara. Durante el evento habrá más de 50 variedades de gildas, por lo que la clásica combinación de aceituna, piparra y anchoa será solo el punto de partida.

La idea es precisamente jugar con el concepto de la gilda y demostrar que detrás de un pincho aparentemente sencillo existe todo un mundo de posibilidades.

Así, el festival reunirá propuestas de especialistas de diferentes partes del país, convirtiendo el tradicional aperitivo en el protagonista absoluto de una jornada gastronómica.

Y es difícil pensar en una gilda sin pensar también en un vermut. Por eso, además de los puestos de pinchos, el festival contará con una propuesta de vermut y cócteles, junto con otras opciones gastronómicas de inspiración castiza.

Al recinto se puede acudir a mediodía para disfrutar del aperitivo y quedarse a comer o acercarse más tarde para aprovechar la parte más festiva de la jornada. El acceso general tiene un precio de 10 euros, aunque hay entradas desde 7 euros según disponibilidad.

Los menores de 12 años entran gratis y, a partir de los 13, necesitan entrada individual.

De la barra de un bar de San Sebastián a convertirse en un fenómeno gastronómico

La historia de la gilda se remonta a San Sebastián, donde nació en los años cuarenta en Casa Vallés. La tradición cuenta que su nombre procede de la película Gilda, protagonizada por Rita Hayworth, porque el pincho era, como la actriz y el personaje, "salado, verde y un poco picante".

Lo interesante es que aquella sencilla combinación que nació en una barra de bar ha conseguido sobrevivir al paso del tiempo y, sobre todo, reinventarse.

La gilda ya no pertenece únicamente a las tabernas vascas: se ha incorporado a cartas de restaurantes, barras de vermuterías y propuestas gastronómicas de todo tipo, donde aparece acompañada de ingredientes que se alejan bastante de la receta original.

Su popularidad también ha crecido de la mano del turismo gastronómico. La gilda se ha convertido en uno de esos bocados que muchos visitantes quieren probar cuando llegan al País Vasco y que después se reproduce en otros lugares.

Su éxito responde, además, a una tendencia que reivindica cada vez más los sabores tradicionales y los pequeños formatos para compartir. Y dónde mejor que hacerlo que en el Autocine de Madrid, junto a amigos, familia o cualquiera que se ofrezca a verte feliz.