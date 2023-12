Estos 5 consejos te ayudarán a causar mejor impresión y a resultar una persona más atractiva

El ser humano es social y quiere mostrar una buena imagen a los demás, especialmente cuando se encuentra frente a una nueva conquista o a personas de autoridad. La apariencia y la actitud determinan cómo nos perciben los demás —ya lo adelantaba Oscar Wilde cuando decía que "nunca hay una segunda oportunidad para causar una buena impresión"—, pero disponemos de muy poco tiempo para lograrlo.

En ocasiones, incluso, lo hacemos en milésimas de segundo. Una sola palabra, un gesto e incluso el tono de voz pueden ser suficientes para resultar de agrado para otra persona, e incluso para que esta valore si somos dignos o no de su confianza.

En realidad, no somos más superficiales por hacer estos análisis rápidos. De hecho, lejos de lo que a menudo podamos considerar, van más allá de la belleza —que, además, es subjetiva—. Son recursos adaptativos que forman parte de nuestra evolución como especie y están condicionados por nuestras experiencias, necesidades y personalidad.

Aunque no hay una fórmula mágica para resultar más atractivo a quienes nos rodean, sí que existen algunos consejos reales, respaldados por la ciencia, que pueden ayudarnos a aumentar las probabilidades de causar una buena impresión. Vivir recopila algunos de estos rasgos, todos abordados en estudios en el campo de la sociología y la psicología, que pueden potenciar este efecto.

1. Tener sentido del humor

¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir que lo que más valora en una pareja es que le haga reír y que también sepa hacerlo con sus chistes? En realidad, es una petición bastante razonable. El humor es una de las cualidades más importantes para lograr una comunicación eficaz con los demás, según los expertos.

Jeffrey Hall, profesor asociado de estudios de comunicación en la Universidad de Naksas, aseguró en un artículo publicado en 2015 que cuando una pareja se ríe junta, es indicativo de que están más interesados el uno y el otro. En él, también añadió: "La idea de que el humor es una señal de inteligencia no le da el crédito que merece", dijo Hall. "Si conoces a alguien con quien puedas reírte, podría significar que tu futura relación será divertida y llena de buen humor".

2. Mostrar amabilidad y confianza

Ser agradable y generoso también ayuda a parecer más atractivo, según la ciencia. La disposición para ayudar a los demás de manera altruista, además de procurar una sensación de satisfacción y bienestar en uno mismo, también es una cualidad valorada de manera muy positiva por el entorno.

Además, la confianza y la seguridad en uno mismo son rasgos que también influyen en cómo nos perciben los demás. Las personas que confían en sí mismas y muestran una actitud positiva —lo que también pasa por reflejarlo en una postura corporal adecuada y en el cuidado personal— pueden marcar una gran diferencia en cómo nos autopercibimos y cómo lo hacen los demás.

3. Menos estrés, más disfrutar

Así como sonreír y mostrar amabilidad te hacen más atractivo, mostrar signos de estrés, como bolsas debajo de los ojos o piel apagada, te hace menos atractivo, física y también psicológicamente.

Así lo aseguró en 2013 un estudio realizado en Europa y Sudáfrica publicado en Biology Letters. En él, las mujeres calificaron a los hombres como más atractivos cuando tenían niveles más bajos de cortisol —la conocida como hormona del estrés—.

Además, las personas valoramos mucho la capacidad de estar en comunidad de los demás. En 2013, una investigación de la Universidad de California realizó un experimento en el que pidió a los participantes que calificaran la fotografías de personas que estaban en grupo y a otras que aparecían solas según su nivel de atractivo.

Los hallazgos, publicados en Psychological Science, reflejaron cómo la mayoría calificaron de más atractivas a aquellas que se encontraban en fotografías grupales, confirmado lo establecido por el efecto cheerleader del que hablaba Barney Stinson, el conquistador de Cómo conocí a vuestra madre, en la popular serie estadounidense.

4. La forma de hablar

En este apartado se incluyen varias claves. En primer lugar, está el tono de voz. Múltiples investigaciones refieren que para muchos individuos, la voz suave y calmada es más atractiva que aquella que resulta dominante. En cualquier caso, esto puede matizarse.

En 2021, un estudio publicado en The Journal of the Acoustical Society of America examinó cómo cambia la percepción de alguien en función de cómo formula su discurso. Para hacerlo, los investigadores grabaron las voces de 42 sujetos e hicieron que otras personas les escucharan y clasificaran.

Curiosamente, el equipo descubrió que los hombres que murmuraban tenían más probabilidades de ser considerados atractivos por las oyentes femeninas, mientras que ellos se sentían más atraídos ante una forma de hablar concisa y bien articulada. Otros estudios parecen indicar que la voz grave en ellos y la voz más aguda en ellas es un factor influyente en la atracción que causamos en los demás.

5. Sonreír a menudo

La sonrisa es un símbolo universal de felicidad. Genera complicidad cuando lo hacemos acompañados, libera endorfinas e incluso puede ayudar a encontrar pareja, según un estudio realizado en 2013 por la Universidad de Berna (Suiza). Los investigadores llevaron a cabo dos experimentos para abordar cómo se relaciona el atractivo con la felicidad.

Los resultados, publicados en la revista Cognition and Emotion, sugieren que una sonrisa más amplia puede hacer que cualquier persona parezca más atractiva. "La evaluación del atractivo está fuertemente influenciada por la intensidad de la sonrisa expresada en un rostro", destacaron en la investigación, hasta el punto de que una expresión facial feliz podría llegar incluso a compensar la falta de atractivo físico.

