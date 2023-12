Las 9 frases que definen si eres una persona con alta autoestima según una experta de Harvard

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ser una persona con alta autoestima es gozar de un estado completo de bienestar que tiene en cuenta tanto el aspecto social, como el físico y el psicológico. Sin embargo, no siempre es sencillo lograr ese estado de equilibrio y de autoconfianza emocional.

De hecho, es normal dudar sobre si nos encontramos en el camino correcto para conseguirlo o no. Precisamente sobre esto, es sobre lo que recientemente ha hablado la doctora Cortney S. Warren, psicóloga formada en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, a través de un artículo publicado en CNBC en el que revela los nueve tipos de frases que de las personas con más autoestima.

En qué se fundamenta la autoestima

La autoestima es un estado que comienza a crearse durante los primeros años de vida. Un concepto que en este caso va muy ligado a las expectativas que adquirimos cuando nacemos y que adoptamos de nuestros padres o tutores.

Una autoestima que vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo y en la que se integran valores, aprendizajes y creencias que poco a poco van moldeando nuestro autoconcepto y nuestra autoimagen.

9 frases de personas seguras de sí mismas

Esta psicóloga especializada en vínculos de pareja y relaciones amorosas, ha explicado cuál es la esencia de la confianza en uno mismo: "Este sentido de seguridad en uno mismo es ser más capaces de navegar los conflictos y ser menos vulnerables antes los demás, principalmente porque no buscan validación externa", explica.

Una autoestima y seguridad en nosotros mismos a la que Warren explica que es posible llegar, pero para ello explica que existen un total de nueve frases que tendríamos que ser capaces de repetirnos diariamente para ello:

"¿Cómo puedo ayudar?"

Una persona con autoconfianza es el mejor apoyo para las personas que pasan un mal momento. Su mirada amplia y su capacidad para empatizar con la otra persona le brindará el apoyo que necesita.

"Esto me importa"

En las tomas de decisiones y cuando se plantean diferentes opciones, las personas seguras de sí mismas siempre defenderán sus ideas sin un paso en falso. Sus valores y convicciones siempre serán prioridad.

"Voy a intentarlo"

La autoconfianza está muy vinculada al optimismo. Este tipo de personas cuentan con una motivación especial por los proyectos y no suelen rendirse a la primera. No tienen miedo al fracaso y si esto ocurre, aceptan sin que les afecte demasiado.

"No"

No se trata de una frase, pero sí de una palabra en negativo que podremos añadir a nuestras frases para saber establecer nuestros límites. Cortney S. Warren asegura que las personas con altos niveles de seguridad emocional no tienen problemas para establecer estos límites y decir "no" cuando algo no encaje con sus valores, su forma de ver la vida, su moralidad o simplemente cuando no le convenga.

"Déjame pensar antes de responder"

La impulsividad, según Cortney S. Warren, no suele ser una característica de las personas que confían en sí mismas. Estas personas suelen tomarse el tiempo necesario para reflexionar sobre sus respuestas y expresarlas de manera adecuada, ya que saben que de esta manera acertarán con sus palabras.

"No me siento cómodo con eso"

Este tipo de personas siempre comunican sus necesidades de manera respetuosa. Hacen valer su bienestar sin perder las formas, incluso cuando se sienten atacadas por alguien. Siempre que perciban que alguien está cruzando los límites del respeto, se lo harán saber.

"Trabajaré en eso"

Una persona segura de sí misma no significa que sea una persona egoísta. Y es que quien tiene una buena autoconfianza estará abierto a modificar sus actitudes según las necesidades y perspectivas de los demás. Son personas conscientes de que hacer cambios es crucial para conseguir una mejor imagen de sí mismos y forjar buenos vínculos humanos.

"Esto es lo que soy y estoy orgulloso de ello"

Admitir correcciones en su carácter no implica que lamenten algo de su persona. Y es que, las personas con alta autoestima se sienten cómodos en su propia piel y suelen ser fieles a sus ideas, sin importar lo que piensen los demás.

"¿Soy así?"

Las personas emocionalmente seguras de sí mismas nunca se toman las críticas como algo personal y son capaces de recibir los comentarios negativos y usarlos como algo constructivo para mejorar.

