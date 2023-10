Los siete mandamientos para crear conexiones auténticas en una aplicación de citas

Encontrar un amor auténtico, hoy en día, es una tarea difícil de conseguir: no es nuestro prototipo, vive muy lejos o no quiere lo mismo que queremos nosotros. En estos casos, muchas personas recurren a aplicaciones de citas, donde podemos decidir a qué personas conocer.

Tinder es, actualmente, la mayor aplicación de citas para buscar el amor, amistad o simplemente tener un encuentro ocasional. Dentro de estas relaciones, fluyen entre sí muchos factores importantes que se deben tener en cuenta.

A la hora de conocer a alguien nos fijamos en muchas cosas y una de ellas es su forma de ser; queremos que nos trate bien, que nos respete, que nos quiera de la misma forma, pero ¿sabemos qué no queremos?

Como respuesta a la pregunta, Tinder organizó, junto a Somos Estupendas, el taller "Match Care" para encontrar esa parte de nosotros que descubra sus límites, qué busca en una persona y qué no quiere encontrar.

Somos Estupendas es la mayor plataforma de salud mental y bienestar que ofrece terapia online y terapia física para todas las personas que lo necesiten. Un punto de encuentro que busca crecer en sintonía, empoderarse y mimar todas las partes de uno mismo.

Esta unión, de una plataforma de salud mental y una de citas, se da con el objetivo de ofrecer a los jóvenes de la generación Z todas las claves para comenzar su andadura en el mundo de las citas y encontrar un amor real.

Cuida de ti mismo

Para crear un amor auténtico es fundamental preguntarte cómo te sientes al respecto. En las relaciones cotidianas de nuestro día a día no nos preguntamos qué sentimos o qué nos está haciendo sentir esa persona.

Por este motivo, el taller contó con la presencia de la psicóloga sanitaria experta en autoestima, Marta Ridaura, para tratar todos los temas que no tratamos con nosotros mismos.

El autocuidado es crucial para saber las buenas prácticas a la hora de establecer relaciones seguras y sanas. "Cada vez más jóvenes se dan cuenta de que antes de comenzar una nueva relación debes establecer una relación sana con uno mismo." Comentó Marta Ridaura.

El autocuidado se basa en aquellas preguntas que deberíamos hacernos cada vez que nos abrimos a conocer a otras personas: ¿Quiero quedar con esa persona? ¿Cómo me siento ahora que ha acabado la cita? ¿Quiero repetir?

Un concepto que entra dentro de todas estas sensaciones y que tiene que estar presente en todas las relaciones que mantenemos a lo largo de nuestra vida es el consentimiento. Decir que sí, decir que no o quizás decir que en otro momento si no estamos seguros.

Tinder cuenta en su plataforma con diferentes consentimientos, para comenzar con su famoso 'match'. Haces 'match' con una persona cuando esa persona te da 'me gusta' y tú se lo das de vuelta, hasta que ese proceso no se da, no podéis mantener una conversación.

En la vida cotidiana, aunque esos 'me gusta' no estén presentes, no deberíamos mantener una conversación, una cita o un acto si no queremos o no hemos dado este consentimiento.

Los siete mandamientos

Para crear conexiones auténticas en una aplicación de citas, Tinder y Somos Estupendas han creado el manual del amor con las siete reglas fundamentales a la hora de conocer a alguien.

Construyo una relación sana conmigo misma: Una relación implica cuidar, y para lograr llevarlo a cabo, primero debo hacerlo, mucho y bien. Aunque no sé lo que quiero, sé exactamente lo que no quiero: Soy sincero y honesto conmigo mismo y mis necesidades, para así, proyectar que lo sean conmigo de la misma forma. Consiento, luego existo: Parto de un "match" inicial, y después, continúo dando mi consentimiento solamente en aquellas situaciones donde me siento verdaderamente cómodo. Me pongo mis propios límites: No hay una manera correcta de ligar. La forma en la que conecto con los demás es única, por lo que yo misma decido a la velocidad a la que lo hago. No tengo miedo a comunicarme: Simplemente, soy un chico que, desde el respeto, voy a hacer conocedor a los demás de lo que es importante para mí. Reconozco (y rechazo) las "red flags": Los pequeños detalles que no me cuadran… A la larga acabarán siendo una carga. Pero, abrazo las "green": No me asusto si alguien me trata como verdaderamente merezco, y disfruto de haber encontrado la responsabilidad afectiva que tanto había buscado.

Seguridad ante todo

Las aplicaciones de citas son una alternativa para encontrar el amor que funciona, pero donde hay que tener mucho cuidado. Debemos estar seguros de que la persona con la que hablamos es quien dice ser, y una vez estamos allí, tener precaución.

Desde Tinder, ofrecen varias formas de seguridad, como el propio "match" o la creación de secciones para fortalecer la seguridad y la autenticidad en la aplicación que también se deben tener en cuenta en todas las aplicaciones de citas.

Siempre se recomienda hablar con una persona que tenga una biografía completa y el perfil verificado. Si la persona con la que hablamos no lo tiene, pedir una videollamada es fundamental antes de lanzarte a algo más.

La aplicación cuenta con un centro de seguridad al que puedes acceder siempre que lo necesites y una sección donde dan consejos de seguridad para las citas, tanto a la hora de hablar, como a la hora de quedar o de mantener relaciones sexuales.

Además, la plataforma refuerza este consentimiento con la prohibición del envío de fotografías por el chat de la aplicación para evitar que las personas reciban imágenes que no quieren o no han aceptado tener.

