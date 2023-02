Tinder quiere que evites a tu ex tóxico: podrás esconder tu perfil y denunciar mensajes

Existe un gran problema de toxicidad en Internet. No es un misterio ni muchísimo menos que algunas redes sociales en España tienen problemas con las comunidades de usuarios, forzando a que las desarrolladoras lancen funciones centradas en la seguridad de sus consumidores. En el mundillo de las aplicaciones de citas pasa igual, y Tinder no iba a ser menos. Por ello, la aplicación está lanzando nuevas funcionalidades de ciberseguridad y privacidad.

Una de las más importantes es el nuevo Modo Incógnito, un sistema por el cual los usuarios podrán ocultar completamente su perfil, siendo accesibles únicamente para los que ya hayan dado 'Me Gusta'. Otras incluyen más mensajes de advertencia para reducir tanto el envío como la recepción de mensajes con lenguaje dañino.

Estas mejoras permitirán a los usuarios tener sobre todo más control sobre cómo interactúan con otros usuarios y así reducir la toxicidad y la exposición de los mismos a comentarios dañinos o que inciten al odio. Algo que, por desgracia, es cada vez más común entre las comunidades de Internet.

Mejoras en Tinder

De las 4 mejoras presentadas por Tinder, la más importante es el Modo Incógnito. Este modo oculta completamente el perfil del usuario a todo el mundo. Si bien es cierto que podrán seguir dando 'Me gusta' o 'No me gusta', solo aquellos a los que hayan dado 'Me Gusta' les verán en sus recomendaciones. De esta forma, será más fácil controlar la visibilidad de tu perfil en ciertos casos.

Luego está la opción para bloquear perfiles. Cuando se sugieran perfiles a los usuarios, antes de hacer el ya conocido 'match', los usuarios podrán bloquear a otros usuarios para que estos no puedan aparecer. Ya había un sistema similar para bloquear cuentas tras una denuncia o para bloquear contactos, pero faltaba esta opción para, de nuevo, poder evitar encontrarte con personas indeseadas.

Modo incógnito de Tinder Tinder Omicrono

Por otro lado se encuentran las nuevas actualizaciones en "¿Te incomoda el mensaje?" y "¿Estas segurx?". La segunda opción actúa antes de que se envíe un mensaje en el caso de que Tinder detecte que se está usando lenguaje tóxico, y el primero animará a los usuarios de la aplicación a denunciar conversaciones de carácter inapropiado.

Según Tinder, estas dos opciones han reducido el envío de mensajes problemáticos en más de un 10%, y ha aumentado en un 46% las denuncias de mensajes con este tipo de lenguaje. Por último, Tinder ahora permitirá realizar denuncias de mensajes en el chat. Los usuarios podrán pulsar sobre un mensaje problemático para denunciar directamente en el chat, simplificando enormemente el proceso, para animar a los miembros de la app a que denuncien estos comportamientos.

Bloquear perfiles en Tinder. Tinder Omicrono

Hay que aclarar que el Modo Incógnito estará disponible únicamente para los usuarios de Tinder+, Gold y Premium, mientras que la opción para bloquear perfiles se lanzará primero en Android y luego en iOS durante el primer trimestre de 2023.

También te puede interesar...

Archivado en Aplicaciones móviles, Ciberseguridad, España, Software, Tinder

Sigue los temas que te interesan