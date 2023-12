Estas son las especias que te ayudarán a acelerar tu metabolismo y adelgazar

El metabolismo es el proceso mediante el cual nuestro cuerpo convierte los alimentos en energía. Acelerarlo es, por ende, un objetivo saludable, sea cual sea nuestro nivel de actividad física.

¿Sabías que algunos alimentos podían contribuir a ello? En concreto, ciertas especias permiten luchar contra el síndrome metabólico que agrupa el conjunto de señales que predisponen a la aparición de enfermedades en ocasiones mortales. Descubre las tres más relevantes en este sentido.

El jengibre

Unsplash

El alto contenido en gingerol y vitaminas B y C, "lo convierten en el complemento ideal para aumentar el poder antiinflamatorio de nuestra alimentación. Además de retrasar el envejecimiento, ayuda a mejorar enfermedades de origen inflamatorio articular y mejora el sistema circulatorio", recuerda la experta nutricionista Salena Sainz, fundadora y directora de la clínica Naturae Nutrición.

Además de calmar los síntomas de la menstruación y de contribuir a reducir el estrés y la ansiedad, también tiene un efecto positivo en el control del nivel de azúcar en sangre, la insulina, el colesterol y los triglicéridos.

La cúrcuma

Unsplash

"Esta especia contiene un potente polifenol que además de aportarle un efecto antiinflamatorio, le brinda una acción antioxidante. Regula la concentración de azúcar en la sangre. Su gran versatilidad tanto en color como en sabor es ideal para combinarla con arroces o smoothies", añade la experta.

Los investigadores del King College de Londres descubrieron que "la mayoría de los estudios sobre la cúrcuma han registrado un efecto beneficioso, siendo las áreas más beneficiadas la inflamación y los lípidos en sangre", según se puede leer en el estudio.

El cardamomo

Unsplash

El cardamomo es "un fruto desecado, de la familia del jengibre, que destaca por sus propiedades antisépticas y antioxidantes. Entre sus beneficios encontramos su poder contra las manchas, su capacidad de mejorar la circulación, su efecto calmante y nutritivo, así como refrescante fragancia", recuerdan los expertos de Apivita.

La combinación de estas especias potenciaría su efecto, debido a la mayor cantidad y variedad de fitoquímicos. tal y como lo recogen los investigadores del estudio A Scoping Review of the Clinical Evidence for the Health Benefits of Culinary Doses of Herbs and Spices for the Prevention and Treatment of Metabolic Syndrome.

Cabe, asimismo, tener en cuenta otros elementos. Las vitaminas del grupo B optimizan el metabolismo energético y previenen la retención de líquidos, mientras que las vitaminas C y E protegen contra la inflamación y mantienen la elasticidad de la piel. El picolinato de cromo regula el azúcar en sangre y el metabolismo de las grasas. Ingredientes como la biotina, el L-Triptófano y el gluconato de zinc ayudan a manejar el estrés y el sueño, factores cruciales en el control de peso", recuerdan los expertos del Centro de Estética Silvia Giralt, que ha desarrollado el Plan Silueta.

