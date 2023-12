El truco definitivo para limpiar fácilmente la 'airfryer': en profundidad y en pocos minutos

La freidora de aire (o airfryer) se ha convertido ya en uno de los electrodomésticos favoritos de los españoles. Y es que este aparato ha transformado los clásicos fritos grasientos en versiones mucho más saludables gracias a que los cocina con aire caliente en circulación en vez de con aceite. Además, una de las principales ventajas es que, al usar poco aceite, desaparece el engorro de tener que andar limpiando los restos de grasas de una fritura tradicional.

Sin embargo, el problema que surge en muchas ocasiones es que las bandejas extraíbles de las freidoras de aire contienen muchos recovecos y a veces resulta difícil limpiarlo correctamente, especialmente cuando se quedan pegados los restos de comida. De la misma manera, con el tiempo, la suciedad y la grasa acaba por incrustarse en la bandeja, por lo que es recomendable hacer una limpieza pormenorizadamente de vez en cuando.

En este sentido, un truco viral de TikTok ha dado con la clave para limpiar a fondo la bandeja sin excesivo esfuerzo. El vídeo, compartido por la marca de electrodomésticos Ninja Kitchen y creado por The Tummy Fairy, cuenta ya con más de 3 millones de visionados y promete la eliminación de todos los residuos incrustados de la bandeja de la freidora de aire de forma sencilla y segura.

Cómo limpiar la 'airfryer'

Los únicos ingredientes necesarios para este truco son un paño de microfibra (o papel de cocina), lavavajillas, agua caliente y bicarbonato sódico. El primer paso es incorporar un buen chorro de lavavajillas y un cuarto de taza de bicarbonato de sodio (unos 30 gramos) en la bandeja de la freidora de aire y después rellenarla con agua hirviendo.

En este momento, verás cómo la espuma creada con ambos ingredientes comenzará a hacer su efecto limpiador. Con la mezcla haciendo su efecto, Ciara —la creadora de contenido detrás de la cuenta The Tummy Fairy— recomienda dejarla 20 minutos. Pasado ese tiempo, retirar toda el agua. Verás cómo por arte de magia habrá desaparecido todos los restos de suciedad.

Finalmente, Ciara señala que hay que enjuagar con agua caliente toda la bandeja para retirar todos los restos y pasar un papel de cocina —puede ser también un paño de microfibra— para secarlo. Con estos sencillos pasos, asegura la creadora de contenido, podrás dejar la bandeja como si fuera completamente nueva.

Además de estos pasos, The Spruce, una web especializada en limpieza del hogar, recomienda un fregado adicional con esponja y lavavajillas después de este proceso de limpieza. Eso sí, aconseja utilizar una esponja suave y no abrasiva para no dañar la canasta, ya que se podría dañar la capa antiadherente de la freidora de aire.

Aumentar la vida útil de la 'airfryer'

Existen algunas recomendaciones para aumentar la vida útil de nuestra freidora de aire. Por ejemplo, desde The Spruce recomiendan rociar siempre el fondo de la bandeja con aceite a la hora de cocinar. Otra opción es utilizar siempre un recipiente de silicona o filtros para airfryer para evitar el contacto entre el alimento y la canasta. Asimismo, es importante limpiar la bandeja después de cada uso, especialmente cuando se han quedado restos de comida incrustados.

