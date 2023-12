¿Qué es el TOC amoroso? La nueva tendencia tóxica en las relaciones que aumenta en España

España es uno de los países con más parejas, pero también con más separaciones y divorcios. De hecho, más de 90 mil parejas se separaron, divorciaron o pidieron nulidad en España, según el último informe del INE (un 13% más que el año anterior).

Y es que, al contrario de lo que muchos piensan, no existen parejas perfectas ni ideales, sino que el desafío está realmente en superarse y ser feliz con uno mismo y también en pareja. Una persona con la que poder conocerse, valorarse, aceptarse, apoyarse y aprender. Sentimientos que deberían estar alejados también de las obsesiones o síntomas del amor tóxico, como el trastorno cada vez más habitual en España del que vamos a hablarte a continuación.

Hablamos en este caso, de un TOC nada relacionado con la limpieza o el orden, sino más bien con una obsesión por la persona querida o amada. Un trastorno cada vez más común en pareja y que, además de ansiedad o constantes dudas, puede acabar provocando depresión o incluso el deterioro de la relación y la consecuente separación. Te contamos en qué consiste y cómo puede reconocerse.

¿Qué es el TOC amoroso?

Si te encuentras constantemente cuestionando tus sentimientos hacia tu pareja, preguntándote si estás lo suficientemente atraído o notando constantemente defectos, es posible que estés experimentando lo que se conoce como "TOC relacional" o "TOC amoroso". Este fenómeno se refiere a un subtipo de Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) en el cual las personas se ven abrumadas por dudas relacionadas con su relación.

Es normal tener inquietudes o preocupaciones en una relación, pero el TOC relacional se presenta cuando estos pensamientos son irracionales, intrusivos y causan un sufrimiento significativo, afectando la calidad de vida de la persona. Estas dudas pueden abordar aspectos como la atracción física, la inteligencia de la pareja o el futuro de la relación, a veces llegando incluso hasta el punto de experimentar el temor inminente de una ruptura.

En algunos casos, estas dudas pueden estar relacionadas con el miedo de no ser lo suficientemente bueno para la pareja. El TOC relacional puede manifestarse con pensamientos negativos recurrentes, como la percepción de que la pareja no es lo que se busca o incluso llegando al rechazo al ver a la persona.

Es esencial reconocer que el TOC relacional es una condición mental y que buscar apoyo profesional, como la terapia cognitivo-conductual, puede ser beneficioso para comprender y gestionar estos pensamientos obsesivos, permitiendo una mejor calidad de vida y bienestar emocional.

¿Cuáles son las obsesiones más habituales del TOC amoroso?

Si estás lidiando con el TOC de amor, es probable que te enfrentes a una serie de preocupaciones y pensamientos intrusivos que son comunes en esta condición. Cada persona tiene su experiencia única, por lo que lo que te angustia puede variar, pero aquí te presento algunas de las inquietudes más frecuentes como una guía general.

Las obsesiones más comunes del TOC amoroso.

En relación con la atracción o el afecto, podrías preguntarte si realmente quieres a tu pareja o si sientes suficiente atracción. También es común experimentar el miedo de no ser lo bastante bueno para tu pareja, expresado en pensamientos como "nunca me ha atraído físicamente" o "no me enamoré de él/ella a primera vista". Puedes preguntarte si realmente amas a tu pareja y si te estás desenamorando.

Otra área de preocupación suele ser la percepción de defectos o características negativas en la personalidad de la pareja. Además, las dudas sobre el futuro de la relación, con la sensación de una ruptura inminente, pueden generar ansiedad, como el pensamiento de "no puedo seguir con él/ella". También puedes preocuparte por cómo se siente tu pareja respecto a la relación y si realmente te quiere.

Las dudas acerca de si la pareja es la adecuada y las sensaciones de rechazo, como ver a tu pareja y sentir desagrado, son también experiencias comunes en el TOC de amor.

Un síntoma destacado es el de las sensaciones, que a menudo se perciben muy reales. Por ejemplo, podrías sentir que ya no te atrae tu pareja o que ya no la quieres como antes. En respuesta, es posible que busques pruebas o realices chequeos constantes para confirmar tus verdaderos sentimientos, lo cual puede intensificar la espiral del TOC.

¿Cómo superar el TOC amoroso?

Para superarlo un paso esencial es buscar ayuda psicológica para superar el TOC. Una terapia efectiva en este caso como la terapia cognitivo-conductual, especialmente la técnica de exposición con prevención de respuesta, la cual puedes llevar a cabo con la orientación de un especialista en TOC.

En este proceso, de manera gradual, te enfrentarás a aquellas situaciones o pensamientos que te causan malestar, siguiendo un plan establecido por tu terapeuta. A medida que avanzas, notarás cómo esos pensamientos pierden intensidad y fuerza.

A lo largo de la terapia, experimentarás una reducción de los síntomas, lo que te permitirá recuperar gradualmente tu calidad de vida.

