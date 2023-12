Sexo de despedida con una expareja: ¿una apuesta segura o una idea desastrosa?

Las relaciones personales son complicadas, lo que hace que en muchos casos acaben explotando y suponiendo el fin de la misma. En aquellos momentos en los que la relación no da más de sí, hay quienes deciden por practicar el llamado sexo de despedida, lo que nos lleva a plantearnos si es una buena idea o todo lo contrario.

El denominado break up sex se muestra como algo excitante en las películas, pero puede tener distintas consecuencias en los involucrados. Es un asunto que siempre ha suscitado interés, y por ello en el año 2020 se realizó un estudio acerca de la psicología de la ruptura sexual, en el que se exploraron los factores motivacionales y las consecuencias afectivas de tener sexo tras romper (The psychology of breakup sex: Exploring the motivational factors and affective consequences of post-breakup sexual activity).

Los autores del mismo trataron de comprender las razones por las que llevan a muchas personas a practicar sexo con quienes han sido sus parejas, llegando a la conclusión de que puede provocar angustia y un sentimiento de querer volver a estar juntos, además de que se pueda vivir una experiencia que pueda motivar a revivir una relación.

En el estudio se diferenció entre las relaciones sexuales que se tienen en el momento de poner fin a la relación, y aquellas que se producen con aquella persona que ya es una expareja desde hace un tiempo. Una vez finalizado, se pudo ver que las mujeres tienden a sentirse peor con ellas mismas tras ambos tipos de encuentros, mientras que, en el caso de los hombres, simplemente están entusiasmados por el hecho de mantener sexo.

Esto refleja que hombres y mujeres tienen diferentes motivaciones y consecuencias psicológicas cuando se trata de mantener relaciones sexuales con una expareja, siendo los varones los que son más propensos a hacerlo por motivos de puro placer, incluso en casos en los que no se está seguro de querer mantener el encuentro, pero haciéndolo simplemente por disfrutar.

Las consecuencias del sexo con un ex

Distintos expertos que han analizado el comportamiento y las consecuencias de mantener sexo con un ex insisten en que un enfado no llevará a un gran sexo, ya que las investigaciones han podido demostrar que las mujeres, en aquellas ocasiones en las que se encuentran con un estado de ánimo negativo, con tristeza, rabia o estrés, no acostumbran a tener una disposición natural hacia el encuentro sexual. Sin embargo, en el caso de los hombres sí que ven el sexo de reconciliación como una forma de poder conocer el nivel de enfado de la mujer y así poder llegar a tener la oportunidad de reconectar a nivel físico con la pareja.

Tanto a la hora de practicar sexo con una persona con la que se está a punto de acabar la relación, como cuando se mantienen relaciones íntimas con una expareja de hace un tiempo, todo lleva de una manera u otra a revivir viejos sentimientos, los cuales incluso pueden llevar a pensar que la relación realmente no se ha terminado. Es más, cuando se tiene contacto con una expareja y surge el encuentro sexual, este puede venir derivado de que una de las dos partes se deje llevar por esos buenos recuerdos del pasado, sobre todo por la tendencia del cerebro a quedarse solo con los momentos buenos y dejar de lado los malos.

Más allá de que pueda haber sentimientos confusos tras practicar sexo con una expareja, lo que muchos no saben es que puede afectar a las futuras aventuras o relaciones. Cuando se comienza a conocer a una persona nueva, la complicidad en el terreno sexual no es tan sencillo, ya que en el propio sexo hay un importante componente emocional. Así pues, si cuando se está conociendo a otra persona se cree en que la expareja era mejor, será más probable que vuelva a caer en sus manos y habrá dudas, y en lugar de valorar la nueva sexualidad con otra persona, dará pie a comparaciones que provocarán confusión.

La obsesión con el pasado

Cuando se mantienen encuentros eróticos con otra persona, se produce una total apertura de la confianza, la vulnerabilidad o la intimidad, siendo instantes que están llenos de emociones y sentimientos, aunque sea con una persona a la que acabas de conocer. Sin embargo, cuando el sexo tiene lugar con una persona que ya ha compartido tu vida en el pasado y que sabe cómo debe estimularte, puede llegar provocar una sensación muy intensa.

No obstante, también hay que recalcar que existen reencuentros con exparejas que no son tan buenos, sobre todo porque no se trata de una novedad, provocando que haya una sensación de predictibilidad y confianza. Esto se debe a que la pasión tiende a llegar a su fin cuando se practican relaciones sexuales con un ex por un efecto de habituación. Aunque puede haber muchas motivaciones que hagan que el encuentro con una expareja sea muy placentero, si se repite en varias ocasiones, cada vez será menos interesante y alucinante.

Los profesionales recalcan que, aunque pueda llegar a pensarse en lo contrario, se puede llegar a ser igual de apasionado en el sexo con una nueva pareja o alguien al que acabas de conocer como con un ex.

