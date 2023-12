Organiza tu viaje a Nueva York al mejor precio y conoce los secretos de La Gran Manzana

Nueva York es, posiblemente, la ciudad más icónica del mundo. Cualquier persona quiere viajar a La Gran Manzana, quizás por sus grandes apariciones en películas, sus rascacielos que te dejan sin respiración o las calles repletas de museos y taxis amarillos. Todos tenemos una cita pendiente con esta ciudad, y aquí te hablamos de cómo hacerla realidad.

Es imposible mirar hacia La Gran Manzana sin ojos de un niño pequeño, los colores del Times Square, poder patinar por el Rockefeller Center en época de navidad o asombrarte con el Puente de Brooklyn. Nueva York es la ciudad deseada para muchas personas, y saber disfrutarla solo depende de nosotros.

¿Cuál es la mejor época para visitar la ciudad?

Tal y como pasan con todas las ciudades alrededor del mundo, hay épocas que favorecen más a la belleza de la misma y hay otras que, simplemente, favorecen más a nuestra economía.

A la hora de elegir la mejor época para viajar a Nueva York, millones de personas destacan la navidad. Los días de nieve, los espectáculos navideños, los escaparates y luces de ensueño o el encendido del árbol de Rockefeller. Sin embargo, viajar a La Gran Manzana en navidad, a no ser que se coja con mucho tiempo de antelación, suele resultar muy costoso.

Central Park.

La primavera —abril o mayo— y el otoño —septiembre u octubre— son dos estaciones muy características en la ciudad y que dejan disfrutar de rincones únicos. Pero, si lo que quieres es viajar a un coste más económico, una de las mejores fechas es a finales de enero, principios de febrero.

Al ser la época más baja de turismo, los vuelos son mucho más baratos que cuando escoges una fecha como verano o la misma navidad. Si estás dispuesto a disfrutar de la ciudad con capas de abrigo, los primeros meses del año son la mejor época.

Además, como consecuencia de la baja cantidad de turistas, podrás visitar la mayoría de atracciones con calma y sin gente, sobre todo si vas a primera hora: el Empire State Building o el Top of the Rock.

¿Dónde puedo alojarme?

Planificar el viaje con antelación es la base de todo, puedes reservar en Manhattan hasta con 12 meses de antelación. Sin embargo, los precios en La Gran Manzana varían a diario.

Manhattan es uno de los mejores barrios para alojarte, por sus grandes dimensiones. Si tu problema es la distancia de Nueva York, la tarjeta de metro es esencial en la ciudad, puesto que son muchos kilómetros los que vas a recorrer si quieres disfrutar de cada rincón.

El Distrito Financiero es una de las zonas más recomendadas también a la hora de alojarnos, Wall Street, la zona cero o el observatorio One World. Algunos hoteles como el Hilton Garden Inn Financial District o el DoubleTree by Hilton Financial District son una buena opción.

Dentro de Times Square existen multitud de hoteles, pero muchos de ellos tienen un precio superior y unas dimensiones menores. Si lo coges con antelación, algunos de los que recomendamos son el Aliz Hotel Times Square o el Riu Plaza New York Times Square.

Si lo que quieres es un alojamiento para solo dormir y mucho más económico que todos los anteriores, puedes escoger los microhoteles, los hostales o las famosas y nuevas cápsulas, una novedosa alternativa para quienes quieren gastar lo mínimo.

¿Cuáles son los mejores planes?

Dentro de todos los planes que se pueden hacer en Nueva York, hay algunos que son paradas necesarias. Existen multitud de atracciones y lugares míticos, para visitarlos, existen diversas tarjetas turísticas que, por un precio, puedes entrar a todas las que quieras.

Para disfrutar de la ciudad, uno de los mejores planes consta de un viaje en helicóptero para contemplar todos los ángulos de Nueva York. Podrás ver La Estatua de la Libertad, el Central Park o todos los rascacielos desde un sitio único.

Nueva York desde un helicóptero.

En la ciudad de los rascacielos, no puedes irte sin subir al Top of The Rock o al 'nuevo' Summit. La panorámica te dejará sin respiración y te llevarás del viaje una de las mejores vistas que podrás contemplar.

Hay infinidad de museos gratuitos o muy económicos en La Gran Manzana, lo importante es siempre mirar qué días de la semana están las ofertas o informarte acerca del pay what you wish (paga lo que desees).

Algunos de los museos más reconocidos de Nueva York son el MoMa, el Met, el Museo de Historia Natural, el Museo del 11S, el Museo Guggenheim o el Intrepid. Siempre es beneficioso informarte sobre sus precios —y leer la letra pequeña— antes de adquirir las entradas.

El Times Square es, como muchos saben, el corazón de la ciudad. Las pantallas iluminadas constantemente, los artistas y el arte callejero, el bullicio neoyorkino… sensaciones que uno debe experimentar, mínimo, una vez en la vida.

Times Square.

Otro de los planes indispensables consiste en cruzar el Puente de Brooklyn, una cita a la que debes acudir. Un símbolo de la ciudad que marcó un hito en la historia y el cual fue durante 20 años el puente colgante más largo del mundo.

Y si quieres disfrutar de la grandeza y además, eres fan de Gossip Girl, puedes visitar el Grand Central Terminal. Además, cerca de la zona está el Edificio Chrysler, un rascacielos único de Nueva York.

Grand Central Terminal.

Lugares secretos

Nueva York es la ciudad de los sitios más conocidos internacionalmente, y resulta muy difícil encontrar parajes desconocidos para los turistas. Sin embargo, hay algunos, que son únicos y que no reciben tantas visitas.

Uno de ellos es el faro rojo debajo del puente George Washington, un faro que se inauguró hace más de 100 años para iluminar el río Hudson. Un pequeño rincón desconocido para mucha gente, pero que resultó indispensable durante años.

Otro de los grandes escondites es el jardín de Elizabeth St Garden, un rincón donde puedes despejarte de la gran ciudad, sentarte a leer, disfrutar de un lugar tranquilo y respirar por unos minutos.

Y por último, el New York Chinese Scholar Garden, un paraíso verde que te transportará a China. Un sitio que muy poca gente conoce al que podrás llegar tomando el ferry de Staten Island y merecerá cada segundo.

Hora de comer

Las comidas más típicas de Nueva York van desde los bagels, los pretzels, los trozos de pizza gigantes, los dónuts hasta los desayunos típicos de huevo, bacon y queso.

Más que uno de los restaurantes favoritos, Nueva York tiene muchos mercados de comida con diferentes opciones, restaurantes, zonas donde comer y asequible para todos los bolsillos.

El Chelsea Market es uno de los espacios más célebres de La Gran Manzana, situado en el barrio de Chelsea del distrito de Manhattan. Podrás comer el bocadillo de bogavante —típico también en la ciudad— pero también podrás elegir entre las mejores galletas o los libros más interesantes.

Consiste en un pedacito de la historia culinaria de los Estados Unidos, con muchísimos puntos de comida como el Filaga Pizzeria, Dickson’s Farmstand, Chelsea Wine Vault o Doughnuttery.

