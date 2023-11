Si no encuentras una manera sencilla para comer espaguetis, este puede ser tu truco

Al contrario de lo que mucha gente piensa, la pasta no es tan mala. Y es que, aunque pueda parecer sorprendente, puede ser parte de una dieta saludable. No obstante, si bien muchos expertos recomiendan no quitarla de la dieta, sí aconsejan consumirla de una determinada manera.

La pasta no es sólo un alimento rico en carbohidratos. Una taza (unos 145 gramos), según explicó Emma Becket, profesora de ciencias de los alimentos y nutrición humana en la Universidad de Newcastle, en un artículo de The Conversation, contiene 38 gramos de carbohidratos, 7,7 gramos de proteínas y 0,6 gramos de grasas. A todo ello se une las vitaminas y minerales que absorbe al cocinarlo en agua.

Así, en vez de dejar la pasta, si estamos buscando bajar de peso, Becket recomienda reducir el tamaño de las porciones o cambiar a pasta integral, ya que esta tiene un mayor contenido de fibra, lo que proporciona unos beneficios adicionales para la salud intestinal y ayuda a sentirse más satisfecho por más tiempo.

[¿Quieres reducir la grasa corporal y envejecer mejor? Estos son los alimentos que te ayudarán]

Consumo en España

En España, el mayor consumo de este alimento se produce en los hogares. De hecho, ha aumentado tanto en los últimos años que se ha convertido en un producto indispensable y básico de la alimentación actual.

Se trata de un producto con el que, utilizando diferentes ingredientes, se pueden crear diversas combinaciones y variaciones de platos. Ensaladas de pasta, macarrones a la boloñesa, espaguetis al ajillo... Lo importante de preparar este alimento es que, como dicen los italianos, esté 'al dente' o en el punto perfecto de cocción. Y es que esto tiene un porqué: de esta manera, el índice glucémico es más bajo en comparación a cuando se cuece mucho.

Cómo comer espaguetis

Seguramente muchos no encuentren la manera de comer espaguetis sin que parezca todo un reto o desafío. Mucha cantidad, se resbalan del tenedor, nos manchamos la ropa...

[Estos son los alimentos sustitutos que permitirán evitar grasas y azúcares: claves para una dieta sana]

Cada uno tiene su manera de hacerlo. Pero si solamente utilizas el tenedor contra el plato para recogerlos, lo más probable es que enrosques una cantidad muy grande. Pero en el siguiente vídeo puedes observar una forma similar de hacerlo sin llevarte la mitad del plato a la boca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Simply Rose (@simplementerose)

Este no es el único método que puedes utilizar para comer correctamente los spaghettis. De hecho, existe una manera de comerlos de forma educada, sin correr el riesgo de mancharte y llevándote la cantidad perfecta: utilizando también una cuchara para enroscarlos.

[Del huerto a la mesa: estos son los superalimentos de otoño para reforzar el sistema inmunitario]

Primer paso: Seleccionar unos pocos espaguetis con el tenedor de todo el montón que tienes en el plato y separarlos.

Segundo paso: Es el momento de utilizar la cuchara, que hará de base. El tenedor, que sujeta los espaguetis que has seleccionado, se apoyará en la cuchara para empezar a girarlo.

Tercer paso: Cuando veas que todo el montón de espaguetis se recoge en tu tenedor sin que sobresalga ninguno, habrá llegado el momento de comértelo.

Sigue los temas que te interesan