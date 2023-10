Estos son los diez consejos que te harán triunfar en tu primera cita

Tener una cita nos puede generar nervios capaces de jugarnos malas pasadas, y más si se trata de la primera. En ocasiones, creamos una imagen alejada de nosotros mismos por no estar confiados. Por este motivo, los expertos recomiendan dar una oportunidad si surge una segunda cita, aunque no haya ido como planeabas.

En cualquier caso, conseguir una primera cita perfecta es posible, pero no va a venir solo. Tenemos que poner de nuestra parte y esforzarnos para triunfar. Entonces, ¿cuáles son los trucos? Science for People tiene los 10 puntos clave para conquistar a tu pretendiente, a pesar de todas las desgracias que puedan ocurrir.

Aprende del pasado

Las experiencias pasadas son un pozo de sabiduría para aprender lo que no debes volver a repetir o qué necesitas mejorar. Piensa en lo que has hecho mal o, incluso, en lo que no te haya gustado de tus otras citas para no caer en el mismo error.

Tener compatibilidad no es ser iguales

Para conseguir el match perfecto no hace falta estar de acuerdo en todos los temas. Está claro que hay ciertos aspectos en los que hay que estar en sintonía, pero diferir en algunos asuntos te puede permitir conocer puntos de vista que desconocías.

No trates de crear una persona a tu gusto, ve a la cita y descubre cómo es en realidad. Las expectativas pueden hacernos idealizar demasiado a una persona y luego generar decepciones.

Pregunta a tus amigos

No hay nadie que te conozca mejor que tus amigos. Pregúntales qué percepción tienen de ti, conócete, y no des una impresión equivocada sobre cómo eres. Asegúrate de que te presentas a tu cita tal y como eres y no la que juegan los nervios.

Muestra seguridad

Es normal estar nervioso en una primera vida, pero no lo pienses más. Desprende tranquilidad y seguridad y todo irá sobre ruedas. Deja de pensar en todo lo malo que pueda ocurrir porque de tanto pensarlo al final ocurrirá.

Prepara una buena conversación

Si eres tímido, este va a ser tu mejor consejo. Prepara algunos temas de conversación y evita crear silencios incómodos o conversaciones de ascensor. No menciones temas conflictivos como la política y ve directamente a temas que te permitan conocer a la otra persona.

Si en algún momento te hace alguna pregunta, pregúntale a él lo mismo: es signo de educación y sirve para mantener la conversación en un punto intermedio. En esto, hay algunas preguntas clave que llevarán al éxito asegurado.

Elige bien la localización

El lugar en el que se desarrolle la cita determina el tono en el que se desarrollará. Si todavía no conoces los gustos de tu cita, elige un sitio neutral en el que los dos os podáis sentir cómodos.

Olvídate de los clichés del cine, la cena y las copas. La mejor localización es una cafetería con un ambiente más desenfadado y tranquilo para que puedan disminuir los nervios.

Cuida tu lenguaje corporal

Nuestros gestos son capaces de expresar información muy relevante, por lo que tienes que tener cuidado y no dar una imagen equivocada. Tener una expresión corporal proactiva y en la que muestres interés puede aumentar tu atractivo.

Existen ciertos gestos que son clave si quieres transmitir buenas vibraciones a tu cita:

Sé un espejo del lenguaje corporal de tu cita : si se mueve hacia delante, muévete tú también.

: si se mueve hacia delante, muévete tú también. Mantén una buena postura , siéntate de frente y evita cruzar los brazos.

, siéntate de frente y evita cruzar los brazos. Inclínate suavemente hacia él, podrá sentir que estás a gusto.

Muestra interés

Si lo que buscas es causar una buena impresión, no hables solo de ti. Interésate por la otra persona, pregúntale por sus gustos, lo que hace en su tiempo libre, etc. Tratar de conocerla en profundidad aumentará su interés en ti y hará que la otra persona también quiera conocerte.

Confía en ti mismo

No hay mayor atractivo que mostrarte confiado. Suéltate, no dudes. Haz lo que sientas y sé tú mismo. Si sumas este consejo a los anteriores, triunfarás seguro.

Sigue los temas que te interesan