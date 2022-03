10 datos curiosos sobre el lenguaje corporal que te dejarán sorprendido

Según una estimación realizada por Albert Mehrabian en 1972 la comunicación no verbal representa el 93 % de la información que damos a los demás. No solo ocurre esto con las personas, sino también que en el mundo animal tiene incluso más peso, caso de los perros y las señales de su cuerpo. Se trata de un lenguaje cotidiano, pero inconsciente. Por eso, aquí buscamos contarte datos curiosos sobre este lenguaje no verbal.

Curiosidades sobre el lenguaje corporal

En primer lugar, ¿qué es el lenguaje corporal? La expresión corporal o lenguaje corporal es una de las formas básicas para la comunicación no verbal. Este lenguaje engloba todas las señales conscientes e inconscientes del cuerpo, que dan información sobre el estado emocional o las intenciones de una persona. Esto tiene que ver con que los gestos, la expresión facial y también la postura general revelan de forma clara lo que sentimos. El lenguaje no verbal es imposible de dominar cuando sentimos emociones como alegría, miedo, enfado o tristeza.

1. A través del lenguaje corporal puedes saber si una persona miente

A través del lenguaje no verbal podemos saber si una persona está mintiendo. ¿Cómo podemos saberlo? Atendiendo al cuerpo, por ejemplo, una persona mientras está contando una mentira, es probable que esté constantemente tocándose la cara, pasando sus manos por el rostro, garganta y boca. También puede ocurrir que esa persona esté sudando en exceso. También se suele decir que la gente que miente se rasca la nariz, puesto que mentir incrementa el flujo sanguíneo y esto lleva a un cierto picor nasal.

2. El lenguaje corporal muestra si hay atracción sexual

El lenguaje corporal también muestra si una persona siente atracción sexual hacia otra. Es cierto que esto no es una ciencia exacta y que puede haber malinterpretaciones. Sin embargo, una de las señales evidentes de atracción sexual es mirar los labios de la otra persona. Otra señal es aproximarse más de lo usual a otra persona y tocarla mientras hablamos con ella.

3. El lenguaje no verbal revela nuestro estado de ánimo

Nuestros gestos, miradas, posturas... Todo esto habla de nuestro estado de ánimo, es decir, revela si estamos tristes, contentos, si estamos enfadados (sobre todo, en nuestro rostro), así como otras emociones como la vergüenza.

4. Todas las emociones se reflejan en nuestro rostro

Las emociones se reflejan en nuestro rostro, sobre todo, por la alteración del flujo sanguíneo. Sobre todo, se trata de sutiles variaciones en el color de la cara en los alrededores de la nariz, la cejas, la barbilla o las mejillas.

5. Los ojos se dilatan cuando vemos algo que nos gusta

Los ojos dilatados son un indicador de gusto o atracción hacia algo. Es una respuesta totalmente inconsciente, y la más fiable para reconocer si hay o no atracción entre individuos.

6. La forma en la que te sientas muestra tu personalidad

¿Sabías que según como te sientes en una silla estás mostrando determinados rasgos de tu personalidad? Por ejemplo, si siempre te sientas al borde de la silla, probablemente seas una persona que se estresa con facilidad. Te cuesta relajarte y mantienes una actitud de alerta en todo momento. Si te recuestas en la silla, estás mostrando desinterés y falta de entusiasmo. Las personas depresivas o tristes suelen sentarse así. En el caso de estar sentado de brazos cruzados, esto implica una actitud defensiva.

7. Cómo manejamos el espacio revela nuestra manera de relacionarnos

Con respecto a esto, hay que tener en cuenta que las personas extrovertidas son propensas a defender su espacio personal, manteniendo a los demás a raya. Sin embargo, los introvertidos comparten su territorio con los demás, pero guardando cierta distancia.

8. El contacto físico es la forma más evidente de lenguaje corporal

Cuanto más contacto físico existe, mayor relación hay entre las personas que se están relacionando. Es importante tener en cuenta que sólo porque a uno le toquen el brazo no quiere decir nada. Es decir, en la interpretación de lo que significan determinados contactos físicos, hay que tener en cuenta el contexto.

9. Nuestro lenguaje no verbal es en parte instintivo, enseñado e imitativo

Aguado y Heredia (1995) dicen que: "Nuestro lenguaje no verbal, por tanto, es en

parte instintivo, en parte enseñado y en parte imitativo." Esto sucede porque: "Esta forma de aprendizaje va a depender del nivel cultural donde nos movamos y de esta forma podrá ser enseñado por preceptos, utilizando la lógica o mediante la imitación".

10. Existen 4 distancias corporales

Existen 4 distancias corporales: distancia íntima (entre 15 y 45 centímetros), distancia personal (entre 46 y 120 centímetros), distancia social (entre 120 y 360 centímetros) y distancia pública (más de 360 centímetros).

