¿Por qué en Japón utilizan paraguas transparentes? Esta es la curiosa razón

Japón es característico por muchos motivos, por su tecnología, por la gastronomía, por el ocio… pero también por otro motivo que mucha gente desconoce: su adaptación a los días lluviosos.

Un destino idílico para muchos viajeros por todas las curiosidades que acumula y las tradiciones que rodean al país. Cuando viajas a Japón, parece que no solo te has cambiado de continente, sino que también has viajado en el tiempo.

Tiendas de comida abiertas 24 h sin ninguna seguridad, baños con innovaciones tecnológicas, ciudades subterráneas o tener que descalzarse en casi cualquier sitio son algunas de las curiosidades que amontona el país.

Lo cierto es que Japón es un lugar que piensa mucho en la población, sobre todo porque consigue adaptarles a todas las situaciones que vienen, como en este caso, a los días lluviosos.

Al ser un sitio donde las lluvias son costumbre, el país ha adaptado cada uno de sus puntos para ello, como las llamadas 'shotengai', calles techadas muy típicas que cuentan en su interior con todo tipo de tiendas, restaurantes y ocio. Estas calles favorecen los días oscuros y hacen que la lluvia no sea tan molesta, pero esto es solo una pequeña parte.

Japón es el país que más paraguas vende en el mundo, se venden cerca de 120 millones al año. Es por eso, que la vida allí está hecha para todos los paraguas que pueden llegar a utilizar los japoneses y los turistas.

Puedes encontrarlos en cualquier sitio: en el metro existen máquinas dispensadoras de paraguas por un par de euros, en todas las entradas puedes encontrar plásticos para poder guardarlos e impedir que no goteen y evitar resbalones o posibles caídas.

También existen máquinas en las que puedes alquilar paraguas un día entero por solo unos céntimos y no te preocupes por cargarlo, porque todos los lugares a los que asistas sabrán que lo llevas.

Todas estas curiosidades tienen un aspecto en común: la mayoría de los paraguas en Japón son transparentes. Ni colores llamativos, ni estampados, los japoneses siempre optan por el color cristalino por un motivo.

El verdadero motivo

Lejos del mundo de la moda y de ser un accesorio que posiblemente combine con cualquier look que lleves, los japoneses optan por los paraguas transparentes porque les facilita observar sus alrededores.

En un país con una de las estaciones más concurridas de todas y con el cruce de Shibuya, el paso de peatones más transitado del mundo, es muy importante saber por dónde vas para no chocarte con nadie.

También, con un paraguas transparente, los japoneses pueden ver si una persona está caminando en su mismo sentido o contra ellos y así poder esquivarlos. No solo a ellos, sino también a sus paraguas.

Puedes caminar por la calle y al mismo tiempo tener un control sobre los límites que tienes y su objetivo es siempre el mismo: ni molestar ni que les molesten.

