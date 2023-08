Así deberías cuidar y limpiar tu cepillo para lucir un cabello brillante

El estado y la salud de nuestro pelo depende de muchos factores. La contaminación, el uso de productos de cuidado adecuados pero también el cepillo son algunos de ellos. Este último ha de cuidarse como todas las herramientas de aplicación capilar.

¿Sabes por qué es tan relevante? ¿Cómo realizar un lavado adecuado y efectivo de nuestro cepillo? Descúbrelo en palabras de expertos.

¿Por qué lavarlo?

"Los cepillos de cabello deben limpiarse al igual que lo hacemos, por ejemplo, con las brochas de maquillaje. Cualquier herramienta que uses en el cabello debe tener también su propia limpieza y no solo retirando el pelo acumulado.

De hecho, son muchas las partículas que se acumulan en los mismos: desde la grasa del propio cabello, la caspa, la contaminación del día a día o sencillamente los productos que usamos casi a diario como los fijadores, por ejemplo. Residuos que fluctúan continuamente del cabello al cepillo y viceversa", explican desde You Are The Princess.

¿Cómo hacerlo?

"Los cepillos de cabello deberían lavarse como máximo cada quince días y retirando entre medias el pelo que se quede en el mismo ya que, de lo contrario, no se darán todos los beneficios", añaden los expertos. Desde Leonor Greyl, recomiendan por su parte "limpiar los cepillos una vez a la semana retirando con un peine los cabellos que puedan quedar en el cepillo. Una vez al mes hay que hacer una limpieza más profunda, sumergiéndolos en agua con alcohol para desinfectar".

"Recuerda limpiar bien con agua tibia y frotando entre las cerdas para retirar todos los residuos posibles así como secarlo lo máximo posible para retirar todo el agua. Un truco es sumergirlo durante una hora aproximadamente en agua tibia y jabón", añaden los expertos de You Are The Princess.

"Por último, déjalos secar en el lavabo y nunca sobre un radiador. Y cuidado, los cepillos que tienen ‘almohadilla’ necesitan que los presiones bien para eliminar el agua que se queda dentro", concluyen desde Leonor Greyl.

La importancia de un buen cepillado

Los expertos coinciden, cepillarse el pelo debería ser una acción habitual: "Cepillarse el cabello es un gesto que elimina gran parte de la grasa, la suciedad y las micropartículas del aire por eso debemos realizarlo diariamente y mucho mejor si utilizamos un cepillo de cerdas naturales ya que son mucho más respetuosos con nuestro cabello", afirma Aura Serrás, directora de RevitaLasH España.

¿Cómo hacerlo adecuadamente? El cepillado adecuado se realiza "sin darse tirones ni cepillarlo tras el lavado, ya que solo se consigue debilitarlo aún más y acabar con el peine o cepillo lleno de pelos. Debe hacerse siempre en seco a ser posible con uno desenredante de cerdas suaves que eviten el estrés capilar, a la vez que estimule el riego sanguíneo en el cuero cabelludo", explican desde Dalire.

De esta manera, "además, la aplicación del champú será más eficaz y mucho más agradable. Pero cuidado, la elección del cepillo perfecto es vital", recuerdan los expertos de Leonor Greyl, que recomiendan el uso del cepillo masajeador.

¿Su más? "Estos cepillos se pueden usar tanto en seco como en mojado – y las acciones son diferentes. En seco son perfectos para estimular el riego sanguíneo y mejorar la circulación a la vez que se realiza una exfoliación de la piel, ayudando a eliminar restos de producto de styling y mejorar la salud del cuero cabelludo", añaden.

