Así es Andrea, la novia de Alvise: del día en el que llamó "hombre" a una mujer trans a ser su gran apoyo en las urnas

Luis Pérez Fernández (34 años), popularmente conocido como Alvise, se ha convertido en las últimas horas en el protagonista indiscutible de la crónica política tras los resultados de las elecciones europeas que tuvieron lugar este pasado domingo, 9 de junio. Su partido, Se acabó la fiesta, se hizo con tres eurodiputados tras conseguir más de 800.000 votos.

Las redes sociales, donde acumula más de 900.000 seguidores, han sido su escaparate para darse a conocer y hacer públicas sus opiniones y reflexiones de la política española actual. Esto ha sido suficiente para convencer al electorado.

A pesar de ser un rostro famoso en las plataformas digitales, el ahora eurodiputado ha conseguido dejar de lado todo lo que tiene que ver con su vida privada. Desde hace años, mantiene una relación sentimental con Andrea de las Heras (28), conocida modelo española que estuvo a punto de alzarse con la victoria en el certamen de Miss Universo España 2018.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andrea de las Heras (@andreadelasheras)

"Llegar y verte me devuelve la esperanza en todo lo hermoso de la vida por lo que merece la pena luchar. Entre la sombra y el alma. Gracias por existir", escribió Alvise junto a una imagen en la que aparecen abrazados y delante del espejo en agosto de 2023. Sin embargo, desde entonces no ha compartido ninguna fotografía junto a ella.

La modelo, que habla cuatro idiomas, se hizo conocida en 2018 tras su paso por el certamen de Miss Universo. Sólo fue superada por Ángela Ponce, la primera modelo trans en participar y ganar el concurso. Años después de esa derrota, Andrea se pronunció en sus redes sociales sobre cómo había vivido todo aquello. Fueron unas duras e incendiarias declaraciones que consiguieron desatar la polémica:

"En 2018 me daba miedo decir que no estaba de acuerdo con competir contra un hombre por el título de Miss Universo España. En el 2023 no me avergüenzo de defender la verdad: sólo hay dos sexos, y uno se muere con el sexo con el que nace. El único miedo que me permito de ahora en adelante es el de pasar por la vida fingiendo ser lo que no soy", defendió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrea de las Heras (@andreadelasheras)

Ángela no tardó en responderle del mismo modo: "Por lo que se ve a día de hoy la realidad es que tú sigues frustrada porque la lipo, la rino, el pecho y la app de retoque no valieron para nada".

Apoyo a SALF

Andrea de las Heras ha demostrado su apoyo incondicional a su pareja, Alvise, en estas últimas elecciones. Votó a su partido, Se acabó la fiesta, tal y como se encargó de compartir a través de su perfil de Instagram en el que acumula más de 2.000 seguidores. También estuvo presente en la fiesta que el político y sus amigos celebraron en Teatro Kapital tras conocerse los resultados. "¡Siempre, siempre en tu equipo! Te lo mereces", escribió.

Quienes la conocen asegura que le gusta viajar, la literatura, el cine y la equitación. El perfil de Instagram de esta polémica modelo es prácticamente nuevo, ya que creó uno desde cero el pasado mes de marzo. Apenas cuenta con publicaciones y, de hecho, no hay ninguna junto a su pareja.