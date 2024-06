La ayuda de Carlos Alcaraz a un estudiante de Selectividad con una pregunta del examen: "Esta es fácil"

Carlos Alcaraz se encuentra estos días en París disputando el segundo Grand Slam de la temporada. El tenista murciano ya ha avanzado hasta las semifinales de Roland Garros donde se verá las caras con Jannik Sinner, su rival generacional. Ambos pugnarán este viernes por un puesto en la gran final del domingo.

Como el campeón español tiene unas horas de descanso hasta que tenga que volver a saltar a la pista de la Philippe Chatrier del complejo parisino, ha podido estar pendiente de las redes sociales. Y allí, un estudiante de Selectividad de la Región de Murcia, su casa, le ha pedido ayuda con una pregunta de uno de sus exámenes.

El tenista número 3 del mundo en la actualidad es el protagonista de una de las cuestiones de la prueba. Una situación que ya han vivido recientemente otros deportistas como Vinicius, quien también ha formado parte de uno de los enunciados durante esta breve etapa de pruebas de la EBAU en toda España.

¿Entra Alcaraz en Selectividad?

Ha habido muchos Carlos a lo largo de la historia que han sido protagonistas de los exámenes Selectividad, sobre todo en las pruebas de historia. Sin embargo, lo que seguramente ni 'Carlitos' ni los alumnos esperaban era encontrarse al ganador de los Grand Slam de Wimbledon y el US Open en una de las preguntas.

El usuario de Twitter Alex Viseras publicaba en redes sociales una pregunta del examen de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad de la Región de Murcia, correspondiente a las Universidades de Murcia y a la Politécnica de Cartagena. En este enunciado aparecía el mejor tenista español de la actualidad.

@carlosalcaraz Esta es la primera pregunta del examen de EBAU de Matemáticas II en la Región de Murcia. ¿Podrías decirme la respuesta para no tener que resolver el sistema de ecuaciones? Gracias. pic.twitter.com/gdozRdclFT — Maestro Viseras (@AlexViseras) June 6, 2024

Este decía lo siguiente: "En los años 2022 y 2023, Carlitos Alcaraz ganó un total de 10 torneos de categorías Grand Slam, Masters 1000 y ATP 500, lo que le proporcionó un total de 10.000 puntos. El número de torneos ganados de categoría ATP 500 fue 1 más que la mitad de la suma del número de torneos ganados de las otras dos categorías. En la siguiente tabla se detallan los puntos conseguidos por cada torneo ganado en cada una de las categorías".

Grand Slam: 2.000 puntos.

Masters 1.000: 1.000 puntos.

ATP 500: 500 puntos.

"Con esta información, calcule el número de torneos de cada una de las tres categorías ganados por Carlitos en los años 2022 y 2023".

La pregunta de este examen pertenecía a la prueba de Matemáticas II en la Región de Murcia. La publicación de este usuario se ha hecho viral y es que ya cuenta con más de 327.000 reproducciones. Tanto es así que ha llegado hasta el propio Carlos Alcaraz quien, desde París, ha echado una mano a su manera al estudiante.

Lejos de mojarse con la respuesta, para no dar pistas, ha restado nerviosismo al estudiante con esta reacción: "Esta es fácil, ¿no?". Además, ha acompañado su respuesta de unos simpáticos emoticonos que han supuesto la anécdota del español en su día de descanso en Roland Garros antes de pelear por colarse en la gran final del Grand Slam de la tierra batida.

La publicación ha arrasado en redes sociales generando muchas reacciones de usuarios que intentaban tanto resolver la cuestión como alabar al campeón español. Desde mensajes como "no sé leer, pero eres la cabra (el mejor de todos los tiempos)", "me has hecho suspender Carlitos, hazme el favor de ganar mañana" hasta "si me lo sé sin hacer ninguna operación".

Por otro lado, muchos aficionados han aprovechado para mandar mensajes de apoyo a 'Carlitos' con palabras como "si te sobra una entrada para tu partido, no lo dudes, seré el mejor aficionado", "desde Sevilla te mando mis mejores deseos para este fin de semana" o "Carlos tengo entradas para la semifinal de turno de noche porque pensaba que te tocaría a esa hora, te veré desde las pantallas".

Por último, muchos usuarios aseguraban que con preguntas así les hubiera sido más fácil la siempre dura tarea de hincar los codos: "Si este fuera el temario habitual yo sería catedrático de la universidad a estas alturas".