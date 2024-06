Vinicius, protagonista de una de las preguntas de la Selectividad en Castilla-La Mancha: el curioso motivo

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha sido este martes protagonista del inicio de las pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), que se celebrarán en su fase ordinaria hasta el próximo 6 de junio. Este año, se han matriculado un total de 9.240 estudiantes en la UCLM, 547 más que el año pasado. La cifra supone un incremento de un 6,29% y una de las más altas de los últimos años.

Este martes ha sido el turno de los alumnos que se han examinado de Lengua Castellana y Literatura II, Inglés II, Física, Literatura Dramática, Diseño, Movimientos culturales y artísticos e idiomas como Francés II, Alemán II e Italiano II. Pero, sin duda, el examen que ha marcado la jornada de hoy ha sido el de Lengua y Literatura. Y el motivo no ha sido otro que la aparición del futbolista del Real Madrid Vinicius en una de las preguntas del examen.

Uno de los ejercicios más importantes de los exámenes de la EvAU de Lengua y Literatura es el primero, que corresponde a un comentario de texto. En este ejercicio, los alumnos deben escoger entre uno de los dos bloques y responder a las tres preguntas que incluyen los apartados.

Arranca la EvAU en Castilla-La Mancha: fotogalería de los primeros exámenes en Toledo Javier Longobardo

Los textos pueden ser científicos, humanísticos, jurídicos, literarios o publicitarios. Sin embargo, en esta ocasión, en Castilla-La Mancha han optado por un texto periodístico que hablaba, nada más y nada menos, que del racismo que ha sufrido Vinicius en los últimos meses.

"El jugador del Real Madrid se echó a llorar en rueda de prensa al hablar del racismo que sufre en el campo y yo me acordé de las lágrimas invisibles de tantos chavales víctimas de tan absurda discriminación. Lloran los chicos a las puertas de las discotecas que solo hacen uso de su derecho de admisión cuando son morenos los que quieren entrar", comenzaba diciendo el texto, escrito por Najat El Hachmi y publicado en El País el 29 de marzo de 2024 bajo el título 'Llorar como Vinicius'.

¿Aprobarías el examen de Historia de la Selectividad de Andalucía? Estas han sido todas las preguntas

"Lloran de rabia cuando una y otra vez la policía les pide la documentación y les tocan siempre los registros aleatorios. Se tragan las lágrimas cuando el segurata del tren los trata con un desprecio que no está incluido en sus funciones, cuando desde detrás del mostrador son atendidos como si fueran idiotas, hablándoles muy despacio y a menudo gritando", proseguía el texto.

Con el texto sobre la mesa, los alumnos debían elegir entre contestar las preguntas del bloque 1 o las del bloque 2. En el bloque 1, los estudiantes debían determinar el tema y la estructura del texto, expresar su opinión sobre el racismo y localizar dos procedimientos de cohesión presentes en el texto. Los que se decantaran por el bloque 2 debían escribir un resumen, determinar el tipo de texto que era y localizar y definir dos procedimientos de cohesión. La pregunta tenía un valor de 2,5 puntos sobre el total del examen.

Arranca la EvAU en Castilla-La Mancha: fotogalería de los primeros exámenes en Toledo Javier Longobardo

El hecho de que Vinicius haya sido protagonista de una de las preguntas del examen de Lengua y Literatura de la Selectividad en Castilla-La Mancha ha sido una auténtica sorpresa para muchos. De hecho, tal y como ha detallado el presidente del tribunal, Pedro Jiménez, los alumnos han pedido antes del examen —sin saber nada— que saliera un estudiante que fuera del Real Madrid a realizar el acto de apertura del examen.

"Ellos pensarán que yo sabía el examen, pero no es cierto, les puedo asegurar que no sabía nada", ha explicado Pedro Jiménez, que ha confesado que hay que guardar el secreto de las preguntas hasta el último momento.

Así es el primer examen de la Selectividad 2024 en Sevilla: a elegir entre Luis Cernuda y un texto periodístico

El jugador brasileño del Real Madrid Vinicius ha denunciado en repetidas ocasiones los insultos racistas que recibe habitualmente en los campos de fútbol de nuestro país. Hace unos meses, el futbolista llegó incluso a derrumbarse en rueda de prensa asegurando que "solo" quiere "jugar al fútbol y que "todo el mundo tenga una vida mejor".

"Es muy triste, con cada denuncia me siento más triste. Está sucediendo muchísimo no solo en España, también en el mundo. Mi padre también le pasaba, le costaba trabajar, escogían al blanco. He luchado mucho, lo he denunciado. Cada día me siento más triste, estoy luchando por una causa para que en el futuro próximo no le suceda a nadie más", aseguró por aquel entonces.