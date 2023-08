La dieta del verano: ¿qué alimentos debemos evitar bajo las altas temperaturas?

Helados, patatas, barbacoa... las tentaciones culinarias son numerosas en verano. Aunque el verano propicie su consumo, cabe tener en cuenta que muchos no benefician nuestro cuerpo.

[Estos son los 7 ejercicios con los que aumentarás tu fuerza este verano]

Demasiados grasos, dulces o salados, no solo afectan nuestro peso, sino también nuestra piel, nuestro pelo e incluso nuestra salud bucodental. Descubre, en palabras de expertos, qué alimentos deberías evitar o, por lo menos, consumir solo de forma excepcional.

Alimentos poco recomendables

Los alimentos con altos contenidos de azúcar son los primeros que deberíamos descartar y no solo por su aporte calórico. "Solemos asociar el verano con el consumo de helados, refrescos, cócteles y golosinas, que suelen contener altos niveles de azúcar. Estos alimentos son altamente perjudiciales para nuestra salud bucodental, ya que las bacterias presentes en nuestra boca se alimentan de estos azúcares, produciendo ácidos que dañan el esmalte dental y esto puede llevar al desarrollo de caries y debilitar la estructura dental", explican los expertos de Sermade, la única clínica móvil odontológica autorizada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

La carne roja tampoco es recomendable ante las olas de calor. Más grasa y difícil de digerir que la blanca, conlleva un aumento de la temperatura corporal. Los productos fritos y los embutidos son otros alimentos conflictivos. Cuentan con un alto porcentaje de grasa y de sal, implicando una fuerte deshidratación.

En conclusión, conviene evitar "los alimentos que requieren más esfuerzo para digerirse, los ricos en proteínas, azúcar y fibra, ya que generan automáticamente más calor corporal", según confirmó a la BBC la nutricionista Kerry Torrents.

¿Y los recomendables?

Algunos alimentos, por el contrario, son especialmente recomendables por sus propiedades. "El aguacate, el aceite de oliva, las nueces o el pescado azul son algunos de los alimentos ricos en grasas saludables y perfectos para acompañar las comidas de verano", recuerdan los expertos de DO EAT!, la cadena de restauración pionera en la introducción del concepto Fast&Good.

Los expertos de Juice Plus+, líder en el ámbito de la nutrición y el bienestar, nos recomiendan, por su parte, los melocotones: "jugosos y deliciosos, son una excelente fuente de vitaminas A y C, así como de fibra. Estas deliciosas frutas de temporada no solo ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, sino que también son beneficiosos para la piel y la vista".

Destacan también la sandía, "con su alto contenido en agua, es la mejor opción para hidratarse y refrescarse este verano. Además de ser una excelente forma de mantenerse hidratado, la sandía proporciona nutrientes esenciales como el licopeno, que favorece la salud cardiovascular y el funcionamiento cognitivo".

En cuanto a verduras, eligen el calabacín: "bajo en calorías, pero rico en fibra. Es el acompañante ideal para mantener una dieta equilibrada. Uno de sus beneficios menos conocidos es que es una fuente de antioxidantes, como la vitamina C y el manganeso, que ayudan a proteger al cuerpo contra el estrés oxidativo".

También mencionan los higos: "son una fuente natural de energía y contienen importantes minerales como el potasio, que contribuye al buen funcionamiento muscular y nervioso. También son ricos en magnesio, relacionado con la reducción del estrés y la ansiedad, lo que puede contribuir a una mejor salud mental".

Finalmente, los albaricoques: "estos pequeños frutos son ricos en vitamina E, que favorece la salud de la piel y el cabello. También aportan una buena dosis de hierro, que ayuda en la producción de glóbulos rojos y mantiene los niveles de energía adecuados".

Sigue los temas que te interesan