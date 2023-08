¿Cómo saber si mi pareja piensa en su ex cuando está conmigo? Estas son las señales que lo delatan

Tres señales de que tu pareja todavía no ha superado su anterior relación.

Las relaciones sentimentales son un mundo muy complejo, sobre todo cuando una de las dos partes aún mantiene contacto con su expareja o se ha iniciado la relación tras haber pasado poco tiemop de la ruptura con su pareja anterior. En este tipo de situaciones puedes encontrarte con tres señales que delatan si tu pareja piensa en su ex mientras está contigo.

Antes de hablarte de cada uno de estos signos a tener en cuenta, es aconsejable que, ante la más mínima duda, y antes de que llegue a más, lo hables directamente con él y le preguntes al respecto, indicándole los motivos que te llevan a pensar en que esto sucede. También puedes pararte a analizar a fondo tus dudas previamente a hablar con tu pareja, lo que a priori te permitirá tener una visión más amplia de la situación.

Las tres señales que delatan que tu pareja está pensando en su ex

Antes de hablar con tu pareja es preferible que te pares a reflexionar y valores las tres señales clave que delatarán si aún piensa en su ex. Si se dan una o varias de ellas, podrás argumentarle los motivos que te llevan a pensar que esto está sucediendo y asi él te podrá esclarecer sus sentimientos.

Habla de su ex

Si cuando estás manteniendo una conversación con tu pareja, él hace mención de su expareja y te cuenta lo que hizo junto a ella o aprovecha cualquier momento para hablarte de experiencias que tuvo con ella en el pasado, esta es una posible señal de que sigue pensando en ella, ya que aún la tiene muy presente en sus pensamientos.

[Relaciones "casi algo": qué son y por qué duele tanto superarlas]

No obstante, no debes pensar en que es una señal clara tan solo porque la haya mencionado en una oportunidad o si la razón de ello ha sido que el contexto invitó a hablar cosas del pasado. Sin embargo, cuando la menciona de una manera continuada e incluso sale su nombre en momentos en los que no debería por el contexto inicial de la conversación, sí que será una señal de que aún sigue rondando su mente.

En cualquier caso, para poder cerciorarte de que realmente sigue pensando en su expareja, esto puede no ser suficiente, por lo que te recomendamos que tengas presente el resto de señales para poder tener más claro si esto es lo que está sucediendo, un hecho que podría suponer un duro golpe para vuestra relación.

Sigue manteniendo el contacto con su ex

Otra de las señales que pueden llevarte a pensar que tu pareja está pensando en su ex tiene que ver con el contacto que ambos puedan seguir teniendo tras la ruptura. Si bien es cierto que una pareja madura debe ser capaz de dar por finalizada su relación con cariño y respeto, si aprecias que tu pareja sigue manteniendo una buena relación con ella, tendrás que preguntarles por los límites que marca para que se quede en una simple amistad y no vuelve a ser algo más allá.

[Las señales de que te están haciendo 'breadcrumbing': cómo evitar caer en la trampa]

Es completamente normal que dos personas que han sido pareja puedan hablar de vez en cuando, pero si los contactos son muy frecuentes, si quedan para cenar o tomar unas copas, o incluso si ves que tu pareja se encuentra muy atento de las redes sociales de su ex, es el momento de ir un poco más allá e indagar al respecto.

Es muy importante en este sentido hablar con tu pareja acerca de cómo os puede afectar el mantener contacto con vuestras exparejas. Además, si es un asunto que te preocupa en exceso e incluso te llega a generar ansiedad, no debes tener ningún temor en hacérselo saber, ya que él debe ser consciente y conocedor de tus sentimientos y entenderlos, así como darles importancia y prioridad.

Cambio en sus actitudes y sentimientos

Una tercera y última señal, pero también muy importante, es apreciar un cambio en sus actitudes y sentimientos. Si te encuentras con que tu pareja ya no está feliz contigo o que un día lo está, pero al día siguiente se comporta de manera extraña, o simplemente si aprecias que su actitud y comportamiento contigo ya no tiene nada que ver como lo era antes, puede llevarte a pensar que algo está sucediendo.

[Relaciones tóxicas: así es como puedes reconocerlas y liberarte]

Aunque no necesariamente tiene porque ser debido a que piense en su exnovia, sí que puede haber algunos datos que te inviten a pensar en ello, como, por ejemplo, si ese cambio de actitud viene dado tras hablar de la que fue su pareja. En ese tipo de situaciones existen muchas probabilidades de que el cambio de actitud tenga que ver porque sigue pensando en ella y en su interior se remuevan sentimientos, que incluso le puedan llevar a pensar que no se encuentra en la relación correcta.

Toda persona es libre de poder elegir con quién quiere estar o si prefiere estar sin pareja, y si no quiere seguir contigo tendrás que aceptarlo, ya que se encuentra en su derecho. Lo que no es apropiado es que te haga sentir que sí quiere ser tu pareja y, finalmente, lo único que esté intentando sea olvidar a un amor del pasado.

De esta manera, ya conoces las tres señales que te permitirán saber si tu pareja está pensando en su ex cuando está contigo, por lo que si tienes dudas, deberás tenerlas muy presentes. En cualquier caso, lo mejor que puedes hacer es hablar con él y explicarle lo que sientes y cómo lo haces.

Sigue los temas que te interesan