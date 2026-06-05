Las eternas horas de conducción por carreteras destartaladas no pesan. Tampoco la incomodidad de un calor húmedo, sofocante, que acompaña en el camino. Ni el polvo que, kilómetro a kilómetro, se cuela por las ventanillas de la furgoneta.

La realidad es que los 700 kilómetros que unen el oeste de Senegal —donde se halla Dakar, la capital—, con el extremo suroriental del país, en la frontera con Guinea, son una sucesión de escenas y paisajes tan abrumadoras que nos deja embobados admirando lo que sucede al otro lado de la ventanilla.

Al fin y al cabo, que el camino atraviese el Parque Nacional Niokolo-Koba, uno de los grandes espacios protegidos de África Occidental, es todo un regalo para el recién llegado.

Paisaje de la ruta hacia Pais Bassari. Cristina Fernández

Será tras dos jornadas de viaje por esas vías escasamente asfaltadas cuando se alcance la antesala de País Bassari, este otro universo senegalés. En estas tierras habitan los bassari, pero también comunidades como los bedik o los peul, pueblos que durante siglos buscaron refugio entre montañas y territorios escarpados para preservar su modo de vida y mantenerse así alejados de invasiones y presiones externas.

El resultado, estamos a punto de vivirlo: un mosaico cultural extraordinario en el que las aldeas de barro se encaraman a las colinas y los rituales ancestrales continúan formando parte de la cotidianeidad.

Chozas en Iwol. Cristina Fernández

La bienvenida la recibimos en Kedougou, una polvorienta y bulliciosa ciudad de pequeño tamaño cuyo mercado nos sirve para tomarle el pulso a esta recóndita localización.

Se trata, podríamos decir, de la puerta de entrada oficial a País Bassari, un lugar donde hacer acopio de bienes variados —gasolina, comida o presentes para las comunidades que visitaremos en los siguientes días— y empaparnos de realidad.

Los puestos se suceden uno tras otro con el género más variopinto: desde carcasas de móvil a prendas de ropa, pescado del día —sin refrigeración alguna, claro— o verduras de las huertas cercanas.

De repente, un niño sentado en una silla en medio del tumulto llama la atención a los viandantes: lee en voz alta el Corán, compartiendo pasajes con el gentío.

Tras un primer baño de realidad, toca adentrarnos en la montaña. Porque para entender, para vivir y sentir cómo se desarrolla la vida en las remotas aldeas de País Bassari, primero hay que alcanzarlas. Nuestro destino es Iwol, considerado uno de los poblados más conocidos y fotogénicos de la región.

Mujeres de Iwol cargan con agua porque no hay electricidad en el pueblo. Cristina Fernández

Para llegar a esta pequeña aldea bassari, eso sí, es obligado caminar durante dos horas montaña arriba atravesando un paisaje de colinas, vegetación espesa y roca rojiza, siempre en compañía de un guía local que introducirá a los forasteros a la comunidad.

En el camino, raro será si no aparece un puñado de niños que, entre risas, se unirán a la gesta: canciones populares y animadas charlas en un rudimentario inglés amenizan siempre la aventura.

Una vez arriba, la estampa atrapa. Alrededor de 500 personas habitan en casas circulares construidas con adobe, tejados de paja y senderos estrechos dibujan un escenario moldeado durante siglos debido al aislamiento geográfico: el agua corriente y la electricidad, aquí, brillan por su ausencia.

El mercado de Kendougou, donde abastecernos previamente. Cristina Fernández

De esta manera lograron las aldeas conservar costumbres, formas de organización y tradiciones muy puras: la vida continúa girando en torno a los ritmos de la agricultura, el trabajo comunitario y unas celebraciones eminentemente animistas que todavía hoy mantienen gran parte de su simbolismo ancestral.

Tras alternar con miembros de su comunidad, visitar sus hogares y adquirir alguna que otra pieza de artesanía, toca admirar el paisaje de montañas onduladas y árboles que cubren el horizonte. El silencio es roto, de repente, por las voces de un grupo de mujeres que vienen desde el río cercano cargadas con enormes tinajas de agua: de sus cuellos cuelgan collares de vivos colores.

En torno a una antigua ceiba, según explica el cicerone, tienen a menudo lugar tradiciones iniciáticas y rituales como las ceremonias que marcan el paso de la infancia a la vida adulta, o los bailes con máscaras cuya presencia sigue formando parte de determinados momentos festivos.

No es de extrañar que muchas de estas costumbres hayan despertado una enorme curiosidad a los antropólogos de medio mundo, precisamente por su singularidad dentro de Senegal.

Donde la naturaleza explota

Cascada de Dindefelo. Cristina Fernández

Que el tiempo parece que se detuvo en Iwol no es ninguna exageración. Sin embargo, la capacidad de asombro se mantiene intacta cuando el viaje torna hacia lo más natural. Porque también de paisajes increíbles puede alardear País Bassari. Una de las excursiones obligadas parte de Dindefelo, otra diminuta aldea.

Llegar hasta ella no supone un trayecto inmediato ni cómodo en el sentido más urbano del término, sino de un recorrido en 4x4 que obliga a ralentizar, de nuevo, el ritmo. La vida rural se muestra en todo su esplendor, con niños bañándose en el río y bueyes tirando de carretas a cada paso.

Con las botas de trekking amarradas, habrá que avanzar a pie hasta su gran tesoro, la cascada de Didenfelo. Un salto de agua de 115 metros de altura que invita al baño improvisado con el que refrescarse de las altas —y pegajosas— temperaturas.

Y eso no es todo: en los alrededores, el bosque guarda también uno de los proyectos de conservación más interesantes de la región, con la presencia de chimpancés en libertad en áreas protegidas cercanas.

Un futbolín en Dindefelo. Cristina Fernández

De regreso a Didenfelo, habrá que echar un vistazo a sus puestos de comida callejera, jugar una partida de futbolín —sí, ¡de futbolín!— con la chavalería local, o visitar su pequeña escuela.

Solo así, en el mano a mano con su gente, en el trato directo con quienes conforman la esencia de este espectacular destino apartado del mundo, se entenderá que aquí no se viene a tachar monumentos de una lista, ni a perseguir grandes iconos: se viene a comprender que hay muchas maneras de entender y disfrutar la vida.