En España solo hay una ciudad que cuenta con cuatro sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y esta la encontramos en el sur del país, en la comunidad autónoma de Andalucía.

Hablamos de Córdoba, una ciudad ideal para recorrer a pie calles históricas mientras nos empapamos de su espectacular patrimonio cultural y degustamos su rica gastronomía, como el rabo de toro de lujo que podemos encontrar en muchos de sus restaurantes.

Los 4 patrimonios de la humanidad de Córdoba

Córdoba es la única ciudad del mundo con cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. E.E.

Los patrimonios de la humanidad son un reconocimiento a aquellos lugares que tienen un valor universal excepcional. En 1984, la UNESCO declaró cuatro monumentos de la ciudad como Patrimonio de la Ciudad.

Este nombramiento hizo que Córdoba pasase a convertirse oficialmente en una de las ciudades más importantes del mundo a nivel cultural, todo un referente de nuestro planeta. Todos ellos dan razones más que suficientes para visitar la ciudad.

Mezquita-Catedral de Córdoba

La Mezquita-Catedral de Córdoba es uno de los monumentos más importantes de toda la ciudad. Su construcción se inició en el siglo VIII y, a lo largo del tiempo, pasó por diferentes fases de reconstrucción y ampliación hasta encontrarnos con el conjunto actual.

La mezquita es un ejemplo único de la arquitectura islámica, estando compuesta por más de 800 columnas de mármol y granito. En el siglo XVI, la mezquita se convirtió en catedral, lo que hizo que se agregasen elementos a su arquitectura relacionados con la religión cristiana.

Centro histórico de Córdoba

También ha recibido la distinción de patrimonio de la humanidad su centro histórico, todo un laberinto formado por calles estrechas, plazas y patios que están repletos de historia y que muestran la riqueza cultural de la ciudad.

El centro histórico de Córdoba ha sido testigo de la influencia de diferentes culturas y religiones en la ciudad, contando con distintos monumentos como la Judería, el Puente Romano o el Alcázar de los Reyes Cristianos.

Palacio de Viana

El Palacio de Viana es una mansión y museo cordobés que muestra la arquitectura noble de la ciudad. Este palacio cuenta con un total de 12 patios y jardines en los que se encuentran representadas las diferentes épocas y estilos.

Construido en el siglo XIV y remodelado y ampliado en diferentes momentos de la historia, actualmente es un museo que muestra una visión de la vida aristocrática en Córdoba. En primavera es especialmente popular por sus patios llenos de flores que generan una estampa espectacular.

Patrimonio arqueológico de Medina-Azahara

Medina-Azahara es una antigua ciudad arqueológica que está situada a las afueras de Córdoba. Fue construido por el califa Abderramán III en el siglo X y se convirtió en la capital del califato de Córdoba, siendo un ejemplo único de la arquitectura islámica, pues en ella se encuentran palacios, jardines y mezquitas.

En la actualidad, es un museo arqueológico a través del que se puede conocer cómo era la vida en la ciudad durante la época del califato. Hasta este lugar se puede llegar tanto en coche como en autobús, que sale de distintos puntos de la ciudad.

Otros lugares de interés de Córdoba

Más allá de sus cuatro lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, Córdoba tiene otros muchos rincones que merecen una visita, como es el caso de la Calleja de las Flores, situada en pleno barrio de la Judería, cerca de la Mezquita. Se trata de una de las calles con más encanto de la ciudad, con casas blancas adornadas con macetas y balcones engalanados con flores.

El propio Barrio Judío está formado por un laberinto de callejuelas estrechas de trazado islámico que nos trasladan varios siglos atrás. Dentro de esta zona podemos encontrar lugares interesantes como la Sinagoga, de entrada gratuita y una de las tres únicas de esa época que se conservan en España, o el Zoco Municipal, que es un precioso mercado árabe.

Al salir de este barrio, es posible visitar las Caballerizas Reales, construidas en 1570 por orden de Felipe II para criar caballos de pura raza española. Declaradas Monumento Histórico Nacional y Patrimonio Nacional, merece mucho la pena su visita.

Cerca de ellas se encuentra el Alcázar de los Reyes Cristianos, de estilo mudéjar y construido en 1328 sobre los márgenes del río Guadalquivir. Es un edificio de carácter militar que fue residencia de los Reyes Católicos durante la reconquista del Reino de Granada, además de lugar de reunión con Cristóbal Colón para financiar su viaje a las Indias.

Continuando con una visita por Córdoba, se recomienda visitar la Casa de las Siete Cabezas y su conocido callejón, sobre el que se esconde una turbulenta historia. Según se cuenta, fue donde estuvo preso Gonzalo Gustioz, padre de los siete infantes de Lara, que fueron asesinados y cuyas cabezas fueron colgadas de los siete arcos del callejón.

Si quieres disfrutar de un momento de relajación mientras tomas un refrigerio, nada mejor que dirigirse a la Plaza de la Corredera, la única plaza mayor rectangular de Andalucía. Es una bonita plaza con edificios de colores y pórticos arqueados que no se pueden dejar de visitar.

Finalmente, y aunque existen otros muchos puntos de interés, hay que mencionar el Templo Romano de Córdoba, del que se mantienen unas columnas que datan del siglo I d.C. Son los restos arqueológicos romanos mejor conservados de la ciudad.

Aunque en los alrededores del templo se pueden ver capiteles y piezas originales, las mejor conservadas se encuentran en el cercano Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba, ubicado en el Palacio de los Páez de Castillejo.