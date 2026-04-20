En el corazón del valle de Guadalentín hay un lugar donde el pasado sigue muy presente bajo cada paso. Alhama de Murcia no es solo un bonito pueblo del sureste español, es un destino marcado por aguas termales, historia milenaria y un legado que arranca incluso mucho antes de los romanos.

Este municipio murciano creció alrededor de manantiales de agua caliente que, desde hace más de 2.000 años, han atraído a distintas civilizaciones. Romanos, musulmanes y cristianos dejaron aquí su huella, convirtiéndolo en un enclave estratégico y cultural clave.

Hoy, pasear por Alhama es recorrer siglos de historia en apenas unas calles, entre restos arqueológicos, plazas con encanto y un castillo que vigila el paisaje desde lo alto.

El origen romano de Alhama de Murcia

La historia de Alhama está estrechamente ligada a sus aguas termales. Ya en la época romana, estas fuentes eran utilizadas como balneario por sus propiedades terapéuticas, dando lugar a unas termas que hoy siguen siendo uno de sus grandes atractivos.

El mejor lugar para entender este pasado es el Museo Arqueológico Los Baños, donde se conservan restos originales de aquellas construcciones romanas, junto a baños islámicos y estructuras de épocas posteriores.

Este espacio, declarado Bien de Interés Cultural, permite descubrir cómo el uso de agua ha sido el eje central de la vida en Alhama durante siglos.

Además, hallazgos como un mosaico romano del siglo I d.C., encontrado en las inmediaciones de la iglesia de San Lázaro, evidencian la importancia de este enclave en la antigüedad.

Un enclave estratégico

Con la llegada de los musulmanes a la península, Alhama adquirió un papel defensivo clave. Su nombre actual proviene del árabe Al-hamma, que significa "agua caliente", en referencia directa a sus manantiales.

Durante siglos fue un punto estratégico en la frontera entre los reinos de Castilla y Granada, lo que explica la presencia de su castillo y parte de sus murallas.

Castillo de Alhama en Murcia.

Tras la reconquista, la localidad pasó a manos cristianas y posteriormente al Señorío de los Fajardo consolidando su importancia dentro del territorio.

Este cruce de culturas ha dejado un patrimonio único que todavía se percibe en su trazado urbano y en sus edificios.

Lugares imprescindibles

El recorrido por Alhama de Murcia puede comenzar en su Ayuntamiento, ubicado en una elegante casa de principios del siglo XX que refleja el crecimiento del municipio en épocas más recientes. A pocos pasos se encuentra el Mercado de Abastos, con su estructura tradicional en torno a un patio interior, que mantiene el ambiente de los antiguos mercados.

Frente a él, el Jardín de los Patos ofrece una pausa agradable antes de continuar hacia la iglesia de San Lázaro Obispo, uno de los templos más representativos del pueblo. Muy cerca se encuentra el Museo Arqueológico Los Baños, pieza clave para entender la historia local, y la Plaza Vieja, que durante siglos fue el centro de la vida social y económica.

Sus casas coloridas y las vistas al castillo convierten este espacio en uno de los rincones más fotogénicos del municipio. Subiendo por las calles del casco antiguo se llega al Castillo de Alhama de Murcia, una fortaleza que domina todo el valle. Construido en época musulmana y reformado tras la conquista cristiana, este enclave tuvo una función defensiva fundamental durante siglos.

Hoy, además de su valor histórico, ofrece unas vistas privilegiadas del entorno, siendo uno de los puntos más destacados de cualquier visita.

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El recorrido continúa con la Iglesia de la Concepción, una ermita del siglo XVI que más tarde fue adaptada para acoger a enfermos que acudían a los baños termales. Frente a ella se encuentra el Centro Cultural V Centenario, un edificio histórico que hoy alberga exposiciones y actividades culturales.

En los alrededores, el Jardín de los Mártires y la Plaza de las Américas aportan zonas verdes y espacios tranquilos para descansar. El paseo puede terminar en el Parque de La Cubana, un lugar perfecto para relajarse tras recorrer el casco histórico.

Alhama de Murcia es mucho más que un pueblo bonito. Es un destino cargado de historia y un lugar donde cada rincón tiene algo que contar.