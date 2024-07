Disfrutar este verano viajando en familia, con la mejor gastronomía y de forma responsable

Llega el verano y los españoles lo tienen claro: quieren sol y playa. Precisamente por eso, y si todavía no tienes tus vacaciones muy claras pero estás entre los amantes de esos días de playa eternos para culminar con atardeceres tomando algo con vistas al mar, conviene, más allá del presupuesto, claro, tener varios factores en cuenta a la hora de elegir tanto destino como alojamiento: comodidad y buenos servicios, un lugar versátil donde todos los integrantes del viaje disfruten, la gastronomía con la que llevas soñando todo el año en la oficina y, por supuesto, un tipo de turismo responsable para que esos paisajes de ensueño, esas aguas cristalinas y esa riqueza natural de estos destinos que tanto gustan, se mantenga por mucho más tiempo.

Situada en el Mediterráneo Occidental, Mallorca se ha convertido en uno de los destinos más populares entre turistas de todo Europa. Una isla que siempre cautiva y, en este caso, no solo por sus increíbles playas de arena blanca, y de bandera azul en su mayoría, si no también por su gran patrimonio cultural y arquitectónico con la Catedral de Palma, el Castillo de Bellver, la Catedral de Santa María, el Palacio de la Almudaina o los baños árabes.

Quien la visita siempre vuelve si tiene ocasión porque, además, también tiene un entorno natural único (la Sierra de la Tramontana, por ejemplo, es Patrimonio de la Humanidad o las cuevas situadas en distintos puntos de la isla), numerosos campos de golf para los asiduos a este deporte que congrega cada vez más adeptos y una gastronomía única (qué decir de sus ensaimadas, la coca de verduras, el frit mallorquí o los bunyols).

El hotel de tus sueños a menos de dos horas de vuelo desde la península

En Mallorca la oferta es tan amplia que es habitual que uno se pierda a la hora de elegir. Pues ahora imagínate hospedado en un lugar de ensueño rodeado de pinos y cerca del Parque Natural de L’Albufera, el más importante de todo el archipiélago balear, así como cerca de Es Comú de Muro, otra maravilla natural. El hotel 5* Iberostar Selection Playa de Muro Village es perfecto para los amantes del senderismo, las rutas en bicicleta o la escalada.

Piscina en el Iberostar Selection Playa de Muro Village.

Pero no solo eso, este hotel es igualmente ideal para unas vacaciones en familia con su tan demandado Star Camp. Un programa de actividades para los más pequeños en el hotel, con una gran variedad de iniciativas con un claro objetivo: proporcionar un programa de entretenimiento con valores, donde los niños puedan divertirse y aprender. Con tres grupos adaptados a diferentes tramos de edad, toma como punto de partida la teoría de las inteligencias múltiples, que defiende que la inteligencia se construye gracias a la interrelación y cooperación, animando a los niños a interactuar y colaborar mediante la participación en juegos y otras acciones lúdicas y educativas.

Sin olvidar sus tres piscinas infantiles y el aquafun (parque acuático), donde pueden disfrutar mientras los adultos se relajan en las piscinas exteriores y en la interior o, mejor todavía, en el SPA Sensations del hotel, con un baño turco, tumbonas térmicas y otras variantes del Hydrowellness.

Zona de spa en el Iberostar Selection Playa de Muro Village.

El hotel cuenta igualmente con cuatro restaurantes donde degustar desde desayunos VIP hasta hamburguesas, pasando por comida típica mallorquina, para luego terminar viendo el atardecer en alguno de sus siete bares tomando un café o una copa. Eso sí, más de uno al día siguiente querrá seguro quemar esas calorías o apuntarse a alguna clase divertida para mantenerse en forma y, por eso, disponen también de un gimnasio y sesiones, entre otras, de body pump.

Y si quieres disfrutar del concepto caribeño, pero a solo dos horas de vuelo desde la península, Mallorca también es tu lugar gracias al nuevo Iberostar Selection Albufera en la premiada Playa de Muro. Con este nuevo resort de 4* Iberostar Beachfront Resorts renueva sus dos flagships en la bonita Bahía de Alcudia: Iberostar Selection Albufera Playa (con habitaciones swim-up, con acceso a la piscina desde la terraza) e Iberostar Selection Albufera Park (ideal para familias, donde además disponen del comentado Star Camp para niños y adolescentes).

Alrededor igualmente del Parque Natural de L’Albufera y respetando el entorno de ambos hoteles y mimetizándose con éste, el resort cuenta con varios jardines, hogar de árboles centenarios que reciben el cuidado óptimo para su preservación, y rinde homenaje a través de su interiorismo a la fauna y flora autóctona. A esto se añade su oferta gastronómica de lo más internacional, donde destaca la filosofía gastronómica Honest Food de Iberostar Beachfront Resorts (elaborada con productos frescos y hechos “en casa”, siguiendo una actitud responsable con nuestro cuerpo, lo que comemos y con el medio ambiente).

Corner de pescado y marisco en el buffet del resort Iberostar Selection Albufera.

Una espectacular franja litoral donde disfrutar de numerosos atractivos turísticos

Cádiz es otro de los destinos favoritos en verano dentro de nuestras fronteras. Concretamente la Playa de la Barrosa es un paradisiaco espacio natural de ocho kilómetros de longitud y anchura de 100 metros a la orilla del Atlántico. Uno de los grandes emblemas de la provincia de Cádiz, está situada en Chiclana de la Frontera. Con arena fina y blanca, es ideal para disfrutar de su brisa marina, sus baños y de sus deportes acuáticos, pero también está en una zona dotada de múltiples servicios y ocio para que todos puedan disfrutar.

Vista general del campo de golf Iberostar Golf Club Real Novo Sancti Petri.

Iberostar posee aquí precisamente dos hoteles para que nadie se quede sin su alojamiento ideal, pero también un campo de golf. Primero nos detenemos en este último punto por su importancia y por la cantidad de adeptos que congrega. Iberostar Golf Club Real Novo Sancti Petri es un referente en el sector del golf en Europa, es el primer campo de golf diseñado por el mítico jugador Severiano Ballesteros y, por si fuera poco, está situado a orillas del mar y rodeado de un pinar.

En cuanto a los alojamientos en esta zona de Cádiz, el hotel de cuatro estrellas Iberostar Waves Royal Andalus en Chiclana de la Frontera es la perfecta definición de turismo responsable en familia, valores en línea con la sostenibilidad esenciales igualmente en el 5* Iberostar Selection Andalucía Playa, que se caracteriza por la pasión y el cuidado del océano siendo de gran importancia la protección de la ecoplaya de la Barrosa, galardonada con la bandera azul como uno de los mejores ejemplos de equilibrio ecológico de España y en la que se encuentra ubicada el hotel.

Piscina en Iberostar Waves Royal Andalus.

Otro punto esencial de este hotel y para toda la cadena Iberostar es la gastronomía. Ejemplo de ello son sus dos restaurantes Cataria y Sea Soul by Cataria, que se han convertido en dos referentes en la región. El primero de ellos sigue el estilo de los asadores vascos, pero con pescados y mariscos de Cádiz. De hecho, el establecimiento cuenta con el asesoramiento gastronómico del equipo del restaurante Elkano de Guetaria. Mientras que Soul by Cataria ofrece una propuesta gastronómica muy andaluza que se traduce en platos pensados desde la filosofía del equipo del restaurante Elkano de Guetaria, incluido en la prestigiosa lista The World's 50 Best Restaurants, que cada año elige los 50 mejores restaurantes del mundo.

Además y para este verano, como decíamos, destaca como atractivo principal Star Camp, el programa de actividades infantiles que fomenta la interrelación, cooperación y cuidado del entorno entre los más pequeños, promoviendo un impacto positivo en los niños durante las vacaciones. Además de un acceso directo a la playa de la Barrosa y unas vistas privilegiadas en primera línea de mar, el hotel cuenta con habitaciones familiares y una zona exclusiva de juegos infantiles.

Iberostar, referente en turismo responsable

Como hemos contado con ejemplos como Star Camp o su filosofía gastronómica Honest Food, la sostenibilidad reside en el corazón de la estrategia de Iberostar, que apuesta por el impulso de la economía circular, el consumo de pescado y marisco de origen responsable así como la mejora de la salud costera donde se ubican sus resorts. Todos los hoteles de Iberostar son libres de plásticos de un solo uso desde 2020, pero la compañía planea ir más allá con metas como hoteles 100% waste free para 2025 y neutros en emisiones de carbono para 2030 así como un consumo exclusivo de productos del mar de origen responsable para 2025.

Con cerca del 100% de sus alojamientos frente al mar, la hotelera pone al huésped en el centro de la experiencia para que disfrute libre de preocupaciones mientras ellos, se ocupan de todo lo demás: avanzar en sus compromisos en materia de turismo responsable. Este verano 'tú a lo tuyo', Iberostar Beachfront Resorts se ocupa de lo demás.