Hillary pide "luchar por Kamala Harris" y no hacer caso a las encuestas tras su derrota en 2016

"No importa lo que digan las encuestas, no podemos abandonarnos. No podemos caer en los hoyos de las teorías del la conspiración. Tenemos que luchar por la verdad”. Hillary Clinton añadió a su discurso en la noche inaugural de la Convención Demócrata un aire de advertencia para evitar repetir los errores que llevaron a su amarga derrota frente a Donald Trump en 2016.

La exsecretaria de Estado fue recibida en el escenario con una larga ovación justo en el instante en el que las televisiones nacionales conectaron en directo con el estadio United Center de Chicago para emitir la noche inaugural de la multitudinaria cumbre, que se alargará durante cuatro días y finalizará con la aceptación formal de Kamala Harris tras un mes insólito en la política estadounidense.

"Primero, rindamos honor a Joe Biden: trajo dignidad, decencia y confianza de nuevo a la Casa Blanca. Enseñó lo que supone ser un auténtico patriota. Gracias Joe Biden por tu vida dedicada al servicio público y al liderazgo", acertó a decir nada más subir en referencia al mismo político que declinó concurrir contra ella a las primarias del Partido Demócrata en 2016 y que ahora se ha retirado de la carrera electoral por presiones internas.

Sin embargo, tras la dedicatoria protocolaria, Clinton pronto centró su discurso en hacer un repaso de las mujeres que rompieron techos de cristal en la política estadounidense y en advertir de los peligros de confiar demasiado en un buen resultado contra el imprevisible Trump.

“En 1984 fui con mi hija a escuchar a la primera mujer nominada a la vicepresidencia, Geraldine Ferraro. Y en 2016 fue el honor aceptar la nominación de mi partido para la presidencia”, recordó la mujer que en pasó a la historia como la primera en concurrir a los comicios presidenciales de Estados Unidos.

“Entonces, cerca de 66 millones de estadounidenses votaron por un futuro en el que no hubiera techos de cristal para nuestros sueños”, añadió Clinton, remarcando así el endiablado proceso electoral estadounidense.

Aunque ella ganó el voto popular por casi 3 millones de votos de ventaja, Trump venció finalmente al imponerse en el número de delegados que componen el Colegio Electoral, el órgano que realmente vota al presidente, y que se eligen por circunscripción única en cada estado.

En 2016, también la gran mayoría de encuestas daban una ventaja cómoda a Clinton frente a un Trump desdeñado por la mayoría de demócratas que, sin embargo, llegó a la Casa Blanca al triunfar con ajustados porcentajes en estados tan disputados como Georgia y Wisconsin.

Por ello, en la primera noche de la Convención Demócrata y justo cuando los sondeos de casi todos los medios y encuestadoras del país inclinan su balanza hacia Kamala Harris, la histórica política demócrata urgió a los militantes a no relajarse y a “aprender del pasado”.

"Hay mucha energía en esta habitación, al igual que en todo el país”, celebró. “Pero no importa lo que digan las encuestas. No nos dejemos abandonar”.

Encuestas

La última encuesta respaldada por un gran medio de comunicación, publicada este domingo por el diario Washington Post y la cadena ABC (organizadora del próximo debate presidencial), sitúa a Harris con una ventaja de 4 puntos frente a Trump en los votantes registrados y hasta de 5 puntos entre los adultos con derecho a voto.

La cadena CBS, por su parte, estimó en su último sondeo la ventaja en 3 puntos, al igual que la televisión y radio públicas (PBS/NPR). Tan solo Fox News, la marca de noticias referencia de Trump y los votantes conservadores, mantuvo al republicano en cabeza, aunque solo un punto por encima.

“Tenemos que luchar por Kamala, ya que ella luchará por nosotros”, imploró.

"En su primer día como fiscal, Kamala dijo cinco palabras que todavía la guían: 'Kamala Harris, por la gente'. Eso es algo que Donald Trump nunca entenderá. Así que no es de extrañar que esté mintiendo sobre el historial de Kamala. Se está burlando de su nombre y de su risa, todo eso suena a algo familiar. Pero ahora lo tenemos concurriendo”, añadió.

“Al otro lado del techo de cristal está Kamala Harris. El futuro está aquí. Ojalá mi madre y la madre de Kamala pudieran vernos. Dirían: ‘¡Seguid adelante!’”, arengó Clinton para movilizar al voto femenino, fundamental para la victoria de Kamala Harris en los estados más disputados y a quienes prometió avances en igualdad, conciliación familiar y en materia reproductiva.

La intervención de Clinton, a las 22:00 de la noche en la Costa Este de Estados Unidos (Nueva York y Washington DC) ocupó el espacio central de la programación de la noche inaugural de la Convención Demócrata, mientras que Joe Biden, quien debía protagonizar la jornada, no subió al escenario hasta que el reloj se acercaba a la medianoche ante la perplejidad de los comentaristas de todas las emisoras de televisión.