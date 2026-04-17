The Wild Festival cancela su edición de 2026 en Vigo: "No contamos con respaldo suficiente"

The Wild Festival se despide de Vigo y no celebrará su edición prevista para 2026. Así lo ha comunicado este viernes la organización, que expresa su "gran pesar" por una decisión motivada, según señalan, por la falta de apoyo institucional y dificultades logísticas, económicas y organizativas.

Desde el festival apuntan que "no es un caso aislado", sino que forma parte de un problema estructural que afecta al conjunto del tejido cultural. En este sentido, critican que los proyectos pequeños, medianos e independientes no cuentan con el respaldo suficiente para garantizar su continuidad, a pesar de la existencia de recursos públicos.

En su comunicado oficial, la organización explica que la cancelación de la edición de 2026 responde a la imposibilidad de asegurar el nivel de calidad que el evento y su público merecen. Además, señalan directamente la "falta de implicación y respaldo institucional local" como uno de los principales factores que ha llevado a esta decisión.

Pese a la cancelación, la organización mantiene su intención de regresar en 2027, con el objetivo de volver "con más fuerza, nuevas propuestas y el nivel de calidad que siempre ha definido el festival".