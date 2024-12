Salado 'Islas Cíes' o de tetilla de Arzúa: La turronería más famosa de Vigo revoluciona la Navidad

Turronería La Formigueta, ubicada en la Rúa do Príncipe. Treintayseis

Antonio José Vega se define a sí mismo como "artesano surrealista turronero". En un obrador ubicado en la Rúa do Doutor Cadaval de Vigo, ciudad que ha terminado por adoptarle, hace auténtica magia con sabores: Y es que, más allá de los turrones clásicos, el ideólogo de La Formigueta Vigo -mitad andaluz, mitad catalán y ahora afincado en la ciudad olívica- es capaz de crear propuestas a base de nocilla, cerveza, Coca Cola, vino o, incluso, champán.

A los que pasan por su tienda temporal del número 22 de Paseo de Príncipe -este año, también en el centro comercial Vialia- les cuesta no asombrarse frente al escaparate, y a los más pequeños se les hace la boca agua cuando ven, a través del cristal, turrón hecho con Lacasitos, Conguitos o Huevo Kínder.

Antonio José fue uno de los emprendedores que supo ver, hace cinco años en la Navidad de Vigo, una oportunidad de negocio. Y, lejos de acomodarse, cada año intenta seguir revolucionando el sector turronero. Eso sí, siempre que sea posible, basándose en productos típicos de Galicia.

Este 2024 no va a ser menos, y el artesano propone nuevos sabores y texturas: "Este año, como novedad, hemos hecho un turrón salado. Empleamos escamas de sal gruesa del Atlántico y chocolate negro o blanco con frutos secos, almendras, avellanas, o pistacho", cuenta el responsable de La Formigueta. "A este turrón le hemos bautizado como Turrón de las Islas Cíes", anota.

Otro de los protagonistas este año es el queso gallego y, concretamente, el de tetilla. Se puede degustar con nueces y membrillo, con higos y almendra, con pistacho o frutos rojos. "También hemos sacado un turrón de queso de tetilla con uvas pasas de las Rías Baixas maceradas con ron gallego", subraya el artesano.

Más de 200 tipos de turrón

Este 2024, La Formigueta ha llegado a los 200 tipos de turrones diferentes. "Nosotros estamos especializados en la elaboración del buen turrón", manifiesta Antonio José. "Abrimos en octubre y cerramos cuando se apagan las luces", anota.

El éxito de la que se ha convertido ya en la turronería más famosa de Vigo es indiscutible. Actualmente, La Formigueta realiza envíos "a todas las partes del mundo".

Su ideólogo está feliz con la aceptación de los turrones: "Nosotros tenemos una acogida por parte del extranjero y por la ciudad de Vigo increíble. Cada año, gracias a Dios, estamos superando ventas", explica Antonio José. "Qué mejor que poder comprar un turrón en la calle más transitada de Vigo y en el centro comercial más visitado de Vigo. Estamos en los puntos más estratégicos de la ciudad", añade.

El responsable de La Formigueta cuenta que todos los turrones tienen éxito, aunque los que más triunfan son aquellos elaborados con productos de proximidad: "Todos los de queso de tetilla, vino Albariño, Mencía... El turrón de las Islas Cíes ha sido también un éxito total", remarca Antonio José. "Nosotros no queremos hacer lo que todo el mundo hace. Soy un artesano surrealista turronero y tengo que hacer los clásicos porque no me queda más remedio, pero quiero innovar y llamar la atención de la gente y que se sorprendan", concluye.