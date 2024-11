Así es La Sfiziosa, la pizza de Vigo que participará en el Campeonato de España

En el centro histórico de Turín se alza la Mole Antonelliana, un edificio de más de 167 metros que es un símbolo de la ciudad y de Italia. Precisamente, en la capital de la región de Piamonte, rodeada por los Alpes, nació Fabio Ognibene.

Fabio llegó a Vigo después de la pandemia, tras siete años en Barcelona. Conoció la ciudad tras visitarla durante unas vacaciones con su pareja y pensó que era perfecta para comenzar una nueva vida. "Barcelona se me hacía demasiado grande y llegó un punto de mi vida en que quería algo más tranquilo, y Vigo tenía lo que buscaba", explica a Treintayseis.

Tras siete años trabajando en una empresa de pizzas, siempre con la intención de abrir su propio local. La oportunidad surgió después de la pandemia en el local desde el que atiende a este medio, a unas horas de abrirlo al público, situado en la calle Venezuela, 50, en uno de los laterales del Corte Inglés y a pocos metros de la Gran Vía. Así nació La Mole di Torino, en honor al símbolo de su ciudad natal.

Calidad por encima de la cantidad

Este mes de septiembre cumplieron dos años abiertos y poco a poco se ha ido ganado el favor de la gente. "Ya tenemos nuestra cartera de clientes, la gente nos va conociendo poco a poco. Nosotros preferimos trabajar más con la calidad que con la cantidad, y creo que lo estamos haciendo bien, porque la gente vuelve y repite, además de que nos llegan nuevos clientes por el boca a boca, nos dicen que vienen porque se lo recomendaron, y eso me hace mucha ilusión", comenta Fabio.

Este italiano afincado en Vigo reconoce que no le gusta la competición, "en el sector de la pizza no hay uno que es mejor y otro que es peor, hay diferentes maneras de hacerlo y yo creo que siempre se puede aprender del otro", añade. Pero, en su caso, le vinieron a buscar desde la organización del Campeonato de España de Pizzas, y terminaron convenciéndole para participar.

Ya había logrado tener la tercera mejor pizza de Galicia tras un año abierto, un "buen resultado", que ahora quiere refrendar a nivel nacional, por lo que tomó la decisión de aceptar la invitación.

Una nueva pizza para el Campeonato

Detalle de La Mole di Torino, con los ingredientes de La Sfiziosa.

Para el campeonato creó una nueva pizza que refleja varias características de su cocina. Por un lado, no se trata de un conjunto de ingredientes puestos "a lo loco" sobre la masa. "Me gusta experimentar, darle vueltas buscando ingredientes y combinaciones, no quedarme parado", sentencia Fabio. Por otro, una creación que también entrase por los ojos: "Si ves que está mal presentado, la mitad del hambre se te quita", asegura, por lo que le incide a sus trabajadores en la importancia de la presentación de cada plato, incluso de "una bola de helado".

El fruto de su trabajo recibe el nombre de La Sfiziosa, que nace del término italiano sfizio, algo así como "quitarte un capricho o un antojo", señala Fabio. Se trata de una pizza elaborada con una masa mezcla de dos harinas, multicereal y 00.

A la masa, le añade primero una base de tomate cherry amarillos confitados, mozzarella Fior di latte, queso Gorgonzola dulce y cebolla morada caramelizada. Tras introducirla unos tres minutos y medio en el horno, se decora con rúcula, panceta italiana cortada muy fina, chips de queso grana padano y semillas de sésamo.

Elaboración de la pizza.

Una pizza para quitarse un capricho y luchar por ser la mejor de España.

Para votarla, ya que serán los clientes los encargados de evaluar las propuestas participantes, hay que entrar en la web del campeonato y seleccionarla; se puede acceder a ella desde el buscador, con el nombre de la pizza o del restaurante. La votación está activa hasta el 24 de noviembre.