Así es la pizza de Betanzos (A Coruña) que participará en el Campeonato de España de pizzas

Unos 151 establecimientos optan a convertirse en la mejor pizza de España, que será coronada el próximo 3 de diciembre. Esto es debido a que del 31 de octubre al 24 de noviembre se celebrará la segunda edición del Campeonato de España de Pizzas organizado por Best Pizza Spain.

En este certamen participan seis locales gallegos y de ellos destaca en la provincia de A Coruña se encuentra la pizzería Sinnuessa de Betanzos. Los demás son: Sicilia in Bocca (Santiago de Compostela), Ristorante italiano Il Popolo (Cangas do Morrazo), A Casa do Gato (Lalín), La Bella Napoli 1970 (Pontevedra) y La Mole di Torino (Vigo).

Receta siciliana con más de 200 años

Elena Freire es la hija del actual gerente del local de Betanzos y detalla que la pizza que presentarán al concurso se llama Caprina y está elaborada a base de queso de cabra, nueces y albahaca con una masa casera de fermentación lenta con más de 200 años de historia. "Es una receta siciliana que hacía la tía abuela de mi abuelo, que fue el que empezó con el restaurante en Sicilia", cuenta.

Pizza Caprina del Sinnuessa de Betanzos. CEDIDA

La abuela de la joven es una gallega emigrada a Londres y su abuelo es siciliano y en su momento también emigró a Inglaterra. Se conocieron allí y montaron juntos un restaurante en tierras inglesas, pero posteriormente regresaron a Galicia.

El nombre de la pizza viene de la leche de cabra, dado que la leche caprina se caracteriza "por ser una fuente rica de energía", cuenta Freire, que añade que las pizzas del Sinnuessa "son caseras de principio a fin".

Sobre su participación en el concurso, reconoce que los organizadores les contactaron y accedieron porque les pareció "una idea interesante y un reto". El local es de su abuela y actualmente lo gestiona su padre. "El alma y quien está al mando es ella tras más de 40 años", asegura orgullosa.

La historia de Elena, la abuela cuya nieta tiene el mismo nombre, es curiosa, dado que curiosamente la mujer nació en un molino de Coirós y pertenece a una familia de tradición molinera, donde ha aprendido a tratar la harina de la mejor forma para crear pizzas con sello propio que ahora pueden llegar a paladares de toda la península.