Estas son las seis pizzerías de Galicia que podrían convertirse en la mejor de España

Del 31 de octubre al 24 de noviembre, 151 establecimientos a nivel nacional competirán por alzarse como la mejor pizza de España en la segunda edición del Campeonato de España de pizzas. Seis establecimientos de Galicia van a luchar por conseguir ser la pizza mejor valorada de la comunidad y de España este 2024.

Se trata de: Sinnuessa (en Betanzos, A Coruña), Sicilia in Bocca (Santiago de Compostela), Ristorante italiano Il Popolo (Cangas do Morrazo), A Casa do Gato (Lalín), La Bella Napoli 1970 (Pontevedra) y La Mole di Torino (Vigo).

Los clientes serán los encargados de evaluar las propuestas participantes y se convertirán en críticos gastronómicos que puntuarán a través de la web www.lamejorpizza.es sus pizzas preferidas.

A cambio de ofrecer su puntuación, los clientes optan a ganar un premio de un IPhone 16 si, además siguen las redes sociales del campeonato (@lamejorpizza en Instagram y Facebook).

Pero no serán los únicos encargados de evaluar las pizzas participantes, ya que un grupo de inspectores formado por personas vinculadas al mundo de la gastronomía, recorrerá los establecimientos y valorarán la masa, la combinación de ingredientes y el sabor global de la propuesta. De la suma de las notas del público y los inspectores saldrán los finalistas.

Asimismo, Best Pizza Spain cuenta con unos patrocinadores y colaboradores de primer nivel como el patrocinador oficial Glovo; el proveedor oficial Makro y colaboradores como Boombastic y Alsa.

Las fechas destacadas a tener en cuenta son: desarrollo del concurso del 31 de octubre al 24 de noviembre y entrega de premios el 3 de diciembre.