Antón Castro, premiado como Cociñeiro Galego del 2026 en una gala en Vigo

Galicia ya tiene un nuevo mejor cocinero. Antón Castro, del restaurante Casa Gaibor, se ha proclamado vencedor del Premio Cociñeiro/a Galego/a en una gala celebrada en Vigo y en la que terminó en primera posición con sus fabas de Lourenzá y pescado del día.

Cerca de 200 personas se citaron en el Auditorio Mar de Vigo para la final que se celebró por primera vez fuera del Galicia Fórum Gastronómico.

Con su propuesta, Castro logró que el jurado valorase su capacidad de "unir producto, memoria y elegancia sin excesos" en un plato que se enmarca en la cocina gallega actualizada.

Los otros finalistas fueron Mar Lago y Álex Martínez, de Bacelo (Ferrol, A Coruña); Andrés Torreiro, de D’Obra, (Melide, A Coruña); Marcos S. Area, de é restaurante (Marín, Pontevedra), y Antonio Novas, Tonino, de Trasmallo (Pontevedra).

La gala contó con la presencia de varias autoridades y también de Ana Trevisani, directora de Galicia Fórum Gastronómico, y del director de programa, Pep Palau. Ambos repasaron la trayectoria del Fórum al que calificaron como "un gran encuentro profesional de la gastronomía" que demuestra que "la cocina no es solo cocina; es territorio, cultura, economía, y sobre todo futuro".

El evento sirvió además para presentar la revista digital interactiva OzéanoCocina.

Con ella nace también el proyecto GFG Media, un canal de comunicación para impulsar la actividad del Galicia Fórum Gastronómico. La revista se complementa con un podcast de la organización.

La gala finalizó con un cóctel con propuestas de los colectivos de cocina Vigo Gastronómico, Coruña Cociña, Cocina Ourense y Grupo Nove; el chef estrella Michelin Luis Vieira e Iria Espinosa, degustación de productos de la provincia de A Coruña bajo la marca A paisaxe que sabe; una barra de Estrella Galicia con su cerveza más gourmet, 1906, y un túnel de vino y otro de queso, organizados por la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) en el que se pudieron degustar los vinos y quesos ganadores de las catas oficiales de Galicia del año 2025.