Gran fiesta del pulpo con raciones a precios populares en este pueblo en la víspera del festivo del 15 de agosto

El próximo 15 de agosto será festivo nacional en toda España. Este año, la festividad de la Asunción de la Virgen cae en sábado, por lo que muchas personas no podrán disfrutar de un puente con motivo del festivo.

Aun así, quienes tengan la jornada libre podrán aprovechar para disfrutar del verano gallego. Precisamente en la víspera, el pueblo de Áreas acogerá una gran pulpada, una cita perfecta para los amantes del buen comer.

Gran pulpada en la víspera del 15 de agosto

El pulpo es un gran emblema de la gastronomía gallega. Su preparación más famosa es el pulpo á feira, un plato sencillo que se sirve con aceite de oliva, pimentón y sal gorda, y que se podrá degustar en el evento del próximo fin de semana en la parroquia de Ponteareas (Pontevedra).

"La cuenta atrás ha comenzado para la próxima pulpada en Áreas. Os esperamos para disfrutar de una noche inolvidable, con el mejor ambiente y la música en directo del trío Tres.com", informa la Asociación Deportiva Rastrexo de Áreas en un comunicado en redes sociales.

La fecha elegida para esta cita gastronómica es el próximo 14 de agosto. Cae en viernes y comenzará a partir de las 21:00 horas, pero al ser festivo el sábado, permitirá alargar la noche a todas aquellas personas que habitualmente trabajan los sábados.

La organización no ha desvelado muchos más detalles sobre esta gran cita gastronómica. No obstante, como suele ser habitual en este tipo de eventos, se espera que las raciones se ofrezcan a precios populares.

Además, la velada estará amenizada con música en directo. En esta ocasión, la animación correrá a cargo del trío Tres.com.

"¡No faltéis! Reunid a vuestra gente y venid con ganas de pasarlo en grande", animan desde la asociación.

El pulpo volverá a ser el gran protagonista de la agenda de ocio gallega. No es de extrañar: su inconfundible sabor, así como sus propiedades nutricionales, lo convierten en uno de los productos más apreciados de la gastronomía gallega.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el pulpo es un molusco cefalópodo fuente de proteínas y minerales como selenio, yodo, fósforo, calcio y zinc. "Los aportes vitamínicos más significativos son los de B6, B12 y niacina".